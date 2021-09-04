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В МВС назвали попередню причину пожежі в костелі Святого Миколая

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Субота 04 вересня 2021 12:58
В МВС назвали попередню причину пожежі в костелі Святого Миколая Фото: глава МВС України Денис Монстирський (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

Попереднью причиною пожежі в столичному костелі Святого Миколая стало коротке замикання. Воно виникло в органі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МВС Дениса Монастирського.

Наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС України, які ліквідовували пожежу, та представники Національної поліції, які проводять розслідування, а також працівники костелу.

"Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21.00 години, в костелі проводилася репетиція", - повідомив Монастирський.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

"Призначено ряд експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загоряння", - додав міністр.

Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".

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Київ Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський
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