Мінімальна пенсія в Україні зросте: названо нові терміни підвищення

Як змінюватиметься розмір мінімальної пенсії

З 1 грудня 2021 року – 2600 гривень (при мінімальній зарплаті 6500 гривень)

З 1 жовтня 2022 року – 2680 гривень (при мінімальній зарплаті 6700 гривень)

З 1 січня 2023 року – 2870 гривень (при мінімальній зарплаті 7176 гривень)

З 1 січня 2024 року – 3066 гривень (при мінімальній зарплаті 7665 гривень)

Які необхідні умови для підвищення

Розмір мінімальної пенсії буде підніматися для тих, хто вже досяг 65-річного віку і має необхідний трудовий стаж для нарахування пенсії: для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років.

Які підвищення чекають пенсіонерів у 2021 році

З 1 липня в Україні підвищився мінімальний прожитковий мінімум, а разом з ним – мінімальна пенсія за віком, доплати за стаж понад норму. Також з 1 липня надбавку в 100 гривень отримають ті пенсіонери, яким у 2021 році ще не робили перерахунок і індексація виплат.

З 1 жовтня 2021 року українські пенсіонери, які досягли 75-80 років почнуть отримувати спеціальні доплати в розмірі 400 гривень. Мінімальні пенсійні виплати будуть встановлені в розмірі 2500 гривень.

З 1 грудня 2021 року буде підвищено мінімальний прожитковий мінімум, а разом з ним збільшаться мінімальні пенсії за віком, доплати за стаж понад норму, розміри надбавок, доплат. Мінімальна заробітна плата з 1 грудня підніметься до 6500 гривень, а розмір мінімальної пенсії для 65-річних зросте до 2600 гривень.

Крім того, як повідомила Міністр соціальної політики Марина Лазебна, в липні 2021 року добавки до пенсії отримають пенсіонери з інвалідністю першої групи, які отримують менш як 2200 гривень.

Як зазначила міністр, суми доплат будуть різні - кожному пенсіонеру додадуть стільки, скільки не вистачає до зазначеної суми. Щомісяця ці доплати почнуть виплачувати з 1 липня.

"Понад 30 тисяч людей з інвалідністю отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, мають мінімальну пенсійну гарантію", - пояснила Лазебна.