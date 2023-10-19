Netflix существенно повысил тарифы. Чего ждать украинцам

Netflix существенно повышает цены на свои базовые и премиальные планы, чтобы на равных конкурировать с другими стриминговыми платформами, в частности, Amazon Prime Video, Disney+ и Paramount+ и т.д.

РБК-Украина (проект Styler) узнало, как и где уже изменились тарифы Netflix и чего ждать украинцам.

Новые цены на планы Netflix

В письме к акционерам представители Netflix отмечают, что с 18 октября произошла "корректировка цен" тарифных планов в трех странах: США, Великобритании и Франции.

В США тарифы Basic with Ads (6,99 долларов) и Standard (15,49 долларов) изменений не имеют, вместо этого Basic теперь будет стоить 11,99 долларов (цена повысилась на 2 доллара), а Premium подорожал на 3 доллара - до 22, 99 долларов.

Для пользователей из Великобритании цены будут следующими:

4,99 фунтов стерлингов за тариф Basic with Ads (изменений не произошло)

7,99 фунтов стерлингов за Basic

10,99 фунтов стерлингов за Standard (изменений не произошло)

17,99 фунтов стерлингов за Premium

Во Франции пользователи будут платить за просмотр фильмов следующие суммы:

5,99 евро в тарифном плане Basic with Ads (изменений не произошло)

10,99 евро у Basic

13,49 евро у Standard (изменений не произошло)

19,99 евро в плане Premium

"Наша цена является одной из самых низких среди других стриминговых сервисов, к тому же, например, в США 6,99 долларов - это меньше, чем средняя цена одного билета в кино", - говорится в сообщении.

Подорожают ли тарифные планы Netflix в Украине

На фоне подорожания базовых и премиальных планов популярного стриминг-сервиса в разных странах мира, мы обратились к пресс-службе Netflix за комментарием по поводу того, чего ждать пользователям платформы из Украины в ближайшем будущем.

В представительстве компании сказали, что "пока не владеют информацией" о возможном повышении тарифов для украинцев.

"Стоимость планов, которая указанная на нашем сайте, на сегодняшний день является актуальной для пользователей из Украины", - ответили в Netflix.

Теперь тарифы в Украине следующие

Базовый : 4,99 евро (около 190 грн)

Стандартный : 7,49 евро (290 грн)

Премиум : 9,99 евро (390 грн)

Кроме того, к двум последним тарифам за 2,99 евро (115 грн) можно добавить гостевую подписку, пользователь которой получит собственную учетную запись и пароль, но за сервис будет платить лицо, оформившее ее.

Последнее повышение цен Netflix произошло в январе 2022 года.

Тогда в США стоимость стандартного тарифа увеличилась с 14 до 15,49 долларов в месяц, а премиального - с 18 до 19,99 долларов.