Ці милі на вигляд рослини можуть викликати важкі опіки, в Україні їх повно

В Україні зустрічається чимало милих квітучих рослин, але від деяких з них варто триматися осторонь. Лікарі розповідають, що до них часто звертаються пацієнти, які після прогулянки босоніж по траві, роботи на городі чи відпочинку на пікніку в лісі виявляють на шкірі почервоніння, висипання, опіки.

Такі пошкодження можна отримати при взаємодії сонячних променів і хімічних речовин, що виділяють рослини з пилком або соком, пише Expres.online.

Мирослава Гелеш, інженер I категорії Ботсаду ЛНУ імені Івана Франка, каже, що важкий фітодерматит можна отримати після контакту з білим ясенцем - у народі він більш відомий, як "неопалима купина".

Його особливістю є наявність великої кількості прозорих крапчастих залозок, в яких містяться легкозаймисті ефірні олії. У жарку безвітряну погоду повітря навколо рослини так насичується ними, що може легко самозайматися, створюючи ефект палаючого куща.

Ця рослина дуже небезпечна для людини. Фітодерматит, який вона викликає, супроводжується появою опікових пухирів на шкірі. Опіки посилюються під дією сонячного світла і можуть не зникати до 1,5 місяця. Адже шкіра стає значно більш чутливою до ультрафіолетового випромінювання.

Не варто також нюхати квіти ясенця білого. Це може призвести до опіків слизових оболонок.

Опіки і почервоніння на шкірі викликає рута запашна. Ця рослина відома як лікарська, ефірно-олійна, пряна культура. В період цвітіння не варто торкатися до рослини.

Фахівці кажуть, що в місцях контакту на шкірі залишаться пігментні плями. Тому, заготовлюючи руту як лікарську рослину, обов'язково потрібно одягати гумові рукавички.

Рута запашна (фото: wikipedia.org)

Якщо ви все ж торкнулися небезпечної рослини, Мирослава Гелеш радить відразу ж закрити цю ділянку шкіри від сонячних променів.

Обходити стороною потрібно також такі відомі отруйні рослини, як беладона, аконіт (борець), блекота чорна, болиголов плямистий, дурман. Отрута цих рослин, якщо їх проковтнути, може призвести до смерті.

Зліва направо: беладона, аконіт (борець), блекота чорна, болиголов плямистий, дурман

Раніше ми писали, які кімнатні рослини категорично заборонено тримати в дитячій кімнаті.

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