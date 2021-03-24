"Мільйонерам можна все": оголена дівчина серед Мукачево вразила намірами (відео)

У вівторок, 23 березня, в центрі Мукачево Закарпатської області розгулювала оголена дівчина. Вона скинула з себе одяг, вийшла на пішохідний перехід біля костелу і почала кричати "Мільйонерам можна все!". При цьому у неї вилучили ніж.

За попередніми даними, вона намагалася вчинити самогубство. Представник патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завадський розповів, що патрульні два рази виїжджали на цей виклик.

Перший раз правоохоронцям повідомили, що по дорозі розгулює оголена дівчина. Коли поліція приїхала на місце інциденту вдруге, то з'ясувалося, що 23-річна дівчина хотіла накласти на себе руки. У неї вилучили ніж і відвезли в центральну районну лікарню міста.

На відео видно, як вона вибігла гола на пішохідний перехід, а потім лягла прямо перед автомобілем.

У Мукачеві оголена дівчина гуляла містом (відео: YouTube)

Варто зазначити, що в мережі говорили, що після того, як її матері зателефонувала поліція жінка сказала, що нехай її дочка викинеться з моста. Але поліція спростувала цю інформацію.