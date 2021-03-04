На Закарпатті повісилася школярка: могла стати жертвою суїцидальної флешмобу в мережі

На Закарпатті 13-річна школярка скоїла самогубство через повішення. Поліція проводить розслідування за фактом трагедії, яка сталася в селі Фанчиково 3 березня, при цьому місцевий активіст підозрює, що дівчинка стала жертвою суїцидального флешмобу , який напередодні запустили в соцмережі.

Про це Сергій Волошин повідомив у своєму Facebook .

Чоловік уточнив, що наклала на себе руки учениця 9 класу, яка була подружкою дівчинки Сабіни, що стала жертвою вітчима-ґвалтівника, і яка загинула восени 2020 року.

За словами активіста, ще одна місцева дівчинка, подружка школярки, яка повісилася 3 березня, після НП написала пост в мережі зі словами "Хай земля буде пухом, люблю, скоро буду".

Таке повідомлення написала дівчина подружці, яка повісилась 3 березня (фото з Facebook-сторінки Сергія Волошина)

Також Волошин звернув увагу, що перед цим у TikTok запустили небезпечний флешмоб, який закликав підлітків скоїти масовий суїцид 3 березня.

Активіст заявив, що відправив правоохоронцям наявні у нього дані про школярку, яка повісилася 3 березня. Крім того, він звернувся до всіх батьків із закликом перевірити смартфони своїх дітей на предмет дивних або підозрілих повідомлень.

"Може бути біда. Діти вішаються!" - каже Волошин.

Відео: Закарпатський активіст розповів про самогубство місцевої 13-річної школярки та звернувся до батьків

Поліція відкрила за фактом суїциду школярки кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, з позначкою "самогубство").

Як розповіла прес-секретарка ГУНП в Закарпатській області Анна Дан в коментарі агентству "Укрінформ", зараз проводиться розслідування, поліцейські ювенальної превенції опитують рідних дівчинки та друзів з її близького кола.

Також зазначається, що з етичних міркувань правоохоронці не розголошують деталей і версій слідства. Але запевнили, що перевіряють усі версії.

У прес-службі поліції Закарпатської області 3 березня поінформували, що ювенали провели з учнями двох навчальних закладів в Мукачево заходи щодо безпечної поведінки підлітків в соцмережах. Спільно з педагогами працівники поліції пояснили школярам, як діяти у випадках загроз та як інформаційний контент може негативно впливати на неповнолітніх.

Керівниця сектору ювенальної превенції Мукачівського районного управління Марина Ільтьо разом з вчителями поділилася з дітьми корисною інформацією про те, як безпечно використовувати можливості Інтернету:

не надавати та не розголошувати особисту інформацію (домашня адреса, номер телефону, назву й адресу школи)

не погоджуватися на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

не надсилати свої фотографії чи іншу інформацію

не відповідати на грубі листи

не давати нікому, крім батьків, свої паролі.

Також вона порадила школярам у разі складних обставинах не залишатися з проблемою наодинці, а завжди звертатися по допомогу до спеціалістів.