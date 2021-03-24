"Миллионерам можно все": обнаженная девушка среди Мукачево поразила намерениями (видео)

Во вторник, 23 марта, в центре Мукачево в Закарпатской области разгуливала обнаженная девушка. Она сбросила с себя одежду, вышла на пешеходный переход возле костела и начала кричать "Миллионерам можно - все!". При этом у нее изъяли нож.

По предварительным данным, она пыталась совершить самоубийство. Представитель патрульной полиции Закарпатской области Эрнест Завадский рассказал, что патрульные два раза выезжали на этот вызов.

Первый раз правоохранителям сообщили, что по дороге разгуливает обнаженная девушка. Когда полиция приехала на место инцидента во второй раз, то выяснилось, что 23-летняя девушка хотела покончить с собой. У нее изъяли нож и отвезли в центральную районную больницу города.

На видео видно, как она выбежала голая на пешеходный переход, а потом легла прямо перед автомобилем.

В Мукачево обнаженная девушка гуляла по городу (видео: YouTube)

Стоит отметить, что в сети говорили, что после того, как ее матери позвонила полиция женщина сказала, что пусть ее дочь выбросится с моста. Но эту информацию полиция опровергла.