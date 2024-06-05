Миколайчук OPEN: какие фильмы-претенденты на "Оскар" нужно посмотреть на фестивале

"Поселенцы"

Своим вестерн-претендентом на премию "Оскар" от Аргентины, режиссер проливает свет на табуированную в его стране тему - геноцид в Селькнаме.

События разворачиваются в Чили в начале 20 века. Богатый землевладелец отправляет трех всадников разметить границы его владений на Огненной Земле. Но совсем скоро экспедиция оборачивается кровавой бойней. Тогда юный стрелок Сегундо, сопровождающий британского солдата и американского наемника, понимает, что настоящая цель их путешествия гораздо жестче и страшнее.

Лента выйдет в прокат 25 июля.

"Не ожидайте слишком многого от конца света"

Претендент на премию "Оскар" от Румынии о девушке, слишком много работающей режиссером социальных роликов на аутсорсе, снял классик Румынской новой волны и сторонник Украины Раду Жуде.

Главная героиня Анджела сверхурочно впахивает на низкооплачиваемой работе. Развлечься и отвлечься от стресса ей помогает TikTok, где она выкладывает непристойные сатирические видеоролики, скрывая свое лицо маской. Девушка работает ассистенткой продюсера и целый день ездит по городу для бессмысленного проекта - видеоролика о безопасности на рабочем месте по заказу транснациональной компании. Но внезапно во время съемки разгорается скандал.

Лента выйдет в прокат 11 июля.

"О засыхающей траве"

Претендент на премию "Оскар" от Турции об учителе искусства, который застрял в глубинке, но мечтает о столице как всегда любит Нури Бильге Джейлан - о горах Анатолии, меланхолии и красоте природы.

Его главный герой Самет - молодой учитель искусства, который на четвертом году обязательной работы в отдаленном селе в Анатолии переживает жизненный кризис.

Отчаявшись на лучшую жизнь, он встречает учительницу Нурай. Поможет ли эта встреча преодолеть его отчаяние?

Лента выйдет в прокат 27 июня.

"Крепостная"

Фильм-претендент от Польши рассказывает историю Ягны - молодой женщины в польской деревне в конце 19-го века.

В этой обители сплетен и постоянной вражды богатых и бедных держит вместе только гордость за свою землю, преданность колоритным традициям и глубоко укоренившийся патриархат. Решив выбрать свой жизненный путь, женщина оказывается между противоречивыми желаниями богатейшего фермера села, его старшего сына и властных мужчин. Сопротивление Янги приводит ее на путь трагического столкновения с сельской общиной.

Лента выйдет в прокат 20 июня.

Добавим, что посмотреть все эти фильмы можно на фестивале Миколайчук OPEN по зрительскому абонементу.

Что известно о фестивале Миколайчук OPEN

Это ежегодный фестиваль зрительского кино, который проходит в Черновцах.

Фестиваль был основан в 2022 году в честь величайшего украинского кинорежиссера, актера и сценариста Ивана Миколайчука.

Цель фестиваля - популяризация украинского кино, поддержка талантливых украинских кинематографистов и развитие кинокультуры в Украине.

Кроме показа фильмов в рамках фестиваля проходят мастер-классы и лекции, встречи с именитыми кинодеятелями и другое.