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Звезда НБА стал продюсером фильма в стиле голливудского хита

Милуоки, Вторник 04 июня 2024 16:48
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Звезда НБА стал продюсером фильма в стиле голливудского хита Фото: Яннис Адетокунбо решил заняться кинобизнесом (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Лидер "Милуоки Бакс" Яннис Адетокунбо решил попробовать силы в кинематографе. Звездный баскетболист начинает с места за кадром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Basket News.

29-летний тяжелый форвард станет продюсером криминальной ленты. К кинопроизводству присоединится его компания Improbable Media.

Адетокунбо подписал контракт на съемку полнометражного фильма. Дебютной картиной звезды должна стать комедия в стиле "Одиннадцати друзей Оушена". События фильма развернутся на родине баскетболиста – Греции.

Режиссером и сценаристом пока безымянного фильма станет Кристофер Андре Маркс. Раньше он снимал спортивные фильмы. Его сериал "Король Отто" посвящен сенсационному триумфу футбольной сборной Греции на Евро-2004 под руководством немца Отто Рехагеля.

Кто такой Яннис Адетокунбо

Уроженец столицы Греции, сын иммигрантов из Нигерии. Воспитанник афинского "Филатлитикоса".

В декабре 2012 года подписал контракт с испанской "Сарагосой". На Пиренеи так и не поехал, а на драфте НБА-2013 был выбран "Милуоки Бакс" под 15-м номером. Дебютировал за океаном в сезоне 2013/14.

В 2021 году Яннис привел "Милуоки" к первому за 50 лет чемпионскому титулу в НБА и стал MVP финальной серии. Дважды признавался MVP ассоциации (2019, 2020). В составе сборной Греции стал лучшим бомбардиром Евробаскета-2022.

К слову, ранее Йокич стал Самым ценным игроком сезона НБА в третий раз в карьере.

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