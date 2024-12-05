"Миколайчики": старинный рецепт ароматного украинского печенья

Что нужно для "миколайчиков"

Для того чтобы приготовить украинское печенье ко Дню святого Николая, понадобятся следующие продукты:

мука - 4 стакана

яйца - 4 яйца

маргарин - 150 г

сахар - стакан

сахарная пудра - 300 г

мед - 150 г

сливочное масло - ломтик

корица - по вкусу

кардамон молотый - по вкусу

ванильный сахар - по вкусу

мускатный орех - по вкусу

гвоздика молотая - по вкусу

пищевые красители

Как готовить "миколайчики"

"Миколайчики", или, как их иногда называют, медовички, часто готовятся на медовом тесте. Для того чтобы праздничное печенье было ароматным, можно добавить пряности - однако немного, чтобы вкус не был резким.

Для приготовления медового теста используют 2 яйца (желтки и белки) и 2 желтка. Однако белки нужны для приготовления глазури, поэтому их нужно перелить в отдельную миску, накрыть пищевой пленкой и поставить охлаждаться в холодильник.

Приготовление теста для "миколайчиков" начинается со взбивания сахара, яиц и желтков. Взбивать массу нужно до светло-желтого цвета.

Как готовить "миколайчики" (скриншот / Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко)

Муку нужно просеять в отдельную миску, а затем натереть в нее охлажденный маргарин. Хотя для приготовления печенья можно использовать масло, лучшая текстура будет с добавлением маргарина.

Перетрите маргарин с мукой до состояния крошки, а затем влейте в ингредиенты взбитые яйца. Тщательно перемешайте тесто для "миколайчиков".

Чтобы тесто было душистым, подогрейте кусочек сливочного масла на слабом огне, добавьте мед. Когда мед прогреется и станет более жидким, добавьте пряности.

Перемешайте смесь до однородной консистенции, подогревая жидкость, но не доводя до кипения. Осторожно влейте жидкий мед в тесто и снова перемешайте смесь.

Иногда тесто может быть недостаточно плотным - это связано со свойствами муки и маргарина. В таком случае можно подсыпать несколько ложек муки. Готовое тесто должно быть пластичным и плотным.

Тесто нужно накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на время. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто на пласт толщиной около сантиметра.

Как раскатать тесто для печенья (скриншот / Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко)

Затем вырежьте из пласта фигурки. Хотя наиболее распространенная форма печенья - в виде святого Николая, могли использовать формы звезд или луны; небесные светила символизировали святого.

Кроме вырезки могли использовать технику выбивания - использование деревянного штампа для печенья. Чтобы сделать "миколайчик" таким способом, тесто выкладывали в смазанную маслом форму, а затем выбивали, чтобы достать.

Как готовили "миколайчики" выбиванием (скриншот / Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко)

Выложите будущее печенье на застеленный пергаментом противень и выпекайте в течение 20-25 минут при 180 градусах. Без конвекции "миколайчики" могут выпекаться до 35 минут.

Как печь "миколайчики" (скриншот / Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко)

Тем временем приготовьте глазурь. Для этого охлажденные белки взбейте, добавляя сахарную пудру. Готовые "миколайчики" можно расписать белой глазурью, или же разлить глазурь по мисочкам, добавить разнообразные пищевые красители и сделать цветной узор. Чтобы расписывать "миколайчики" было удобно, переложите глазурь в кондитерский мешок.

Как расписывать "миколайчики" (скриншот / Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко)

Подождите, пока глазурь застынет - и можно угощаться или дарить "миколайчики" близким.