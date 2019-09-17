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Міккі Рурк заповів поховати його в Україні: стала відома причина

STYLERПерсони    17.09.2019 - 21:31
Міккі Рурк заповів поховати його в Україні: стала відома причина
Міккі Рурк хоче, щоб його поховали в Україні (Колаж РБК-Україна)

Голлівудський актор вибрав місце в Хмельницькій області

Відомий голлівудський актор Міккі Рурк висловив бажання бути похованим в Україні, а конкретніше – у Хмельницькій області. Що викликало таке бажання у артиста, пише видання "Сьогодні".

Міккі Рурк прославився завдяки гучним фільмам "Дев'ять з половиною тижнів", "Дика орхідея" і "Рестлер". В кінці 80-х років він був найвідомішим актором в Голлівуді, але до 2000 року він зник з екранів і повернувся тільки в 2008 – у фільмі "Рестлер", за роль в якому отримав нагороду "Золотий глобус".

Міккі Рурк заповів поховати його в Україні: стала відома причина

Міккі Рурк (Фото:instagram.com/mickey_rourke)

Преса називає Міккі Рурка "містером епатажу" і його вбрання неодноразово ставали приводом для обговорення громадськості. Але не тільки своїми нарядами Рурк шокує публіку.

В інтерв'ю актор зізнався в любові до всіх слов'ян і повідомив, що хоче бути похованим в селі Загірці Хмельницької області. Там живуть родичі його помічника Дмитра Корнійчука, який став для нього тепер і близьким другом.

Міккі Рурк заповів поховати його в Україні: стала відома причина

Міккі Рурк (Фото:instagram.com/mickey_rourke)

"Я говорив Дімі, коли я помру, не хочу, щоб мене поховали тут. Він показував, де похований його дідусь і я хочу, щоб мене поховали там", - сказав голлівудський актор.

Заповіт Міккі Рурк поки не склав, бо думає не про смерть, а про життя. У планах у нього закінчити сценарій для нового фільму, зйомки ще не в одній кінострічці. Також він мріє купити будинок у рідному Нью-Йорку, в якому планує зустріти безтурботну старість.

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