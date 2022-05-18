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Михайлівський собор заграв дзвонами "Ой, у лузі червона калина": потужне відео

Фото: Михайлівський собор (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Гімн Січових стрільців "Ой, у лузі червона калина", який став нашим сьогоднішнім гімном, зазвучав з Михайлівського золотоверхого собору. Його виконали дзвонами.

Дивіться на відео в матеріалі Styler, як це було.

На кадрах, показаних в Україна 24 і знятих з дрона, видно, що маленькі й великі дзвони відтворюють легендарну мелодію.

"Дзвонарі Михайлівського золотоверхого собору виконали "Ой, у лузі червона калина", - говориться в повідомленні.

Про цю пісню нагадав у перші дні війни лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк. Він зі зброєю в руках виконав пісню неподалік від Михайлівського собору на тлі Софійського собору.

Тепер "червону калину" співають по всьому світу. А маленький хлопчик Лео став зіркою, заспівавши пісню на подвір'ї в Хмельницькій області, куди родина з Ірпеня переселилася, втікаючи від війни.

Зазначимо, що в 1934–1936 Михайлівський Золотоверхий собор, дзвіницю та частину інших споруд монастиря знесли "совєти" у зв'язку з проєктом створення на цьому місці урядового центру.

Відтворений він був у 1997-1998 роках незалежною Україною. Значна частина коштів була зібрана за допомогою пожертвувань.

Раніше ми писали, що в тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.

Також повідомлялося, що воїн на Азовсталі заспівав "Стефанію" під звуки вибухів.

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гимн УкраиныОй у лузі червона калинаМихайловский собор