В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)

В Киеве простились с известной писательницей Викторией Амелиной , которая умерла из-за тяжелого ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня.

Панихиду по погибшей отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре.

Проститься с погибшей пришли ее родные и близкие, писатели, правозащитники и представители украинских и иностранных СМИ.

Известно, что 5 июня с Амелиной простятся во Львове, откуда она родом. В 15:00 начнется церемония прощания и чин похорон в Гарнизонном храме Петра и Павла. В 15:40 состоится прощание на Площади Рынок. Похоронят Викторию Амелину на Лычаковском кладбище.

Прощание с Викторией Амелиной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как погибла писательница

Украинская писательница Виктория Амелина умерла 1 июля в больнице в Днепре от травм, полученных во время ракетного удара российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня.

В момент атаки Виктория находилась в ресторане с делегацией колумбийских журналистов и писателей. У женщины остался 10-летний сын.

Амелина имела степень магистра компьютерных технологий с отличием во Львовской политехнике (2007 год), а также работала в международных технологических компаниях более 10 лет.

Приостановила работу в сфере информационных технологий в 2015 году и занялась писательской деятельностью.

Первая детская книжка Виктории - "Хтось, або Водяне Серце", которая вышла в 2016 году. Следующая ее книга для детей "Е-е-есторії екскаватора Еки" увидела свет в 2021 году.

В год начала полномасштабного вторжения России в Украину Амелина присоединилась к исследователям военных преступлений оккупантов в команде Truth Hounds. Эта организация на протяжении последних восьми лет документирует нарушение прав человека в Украине и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Виктория Амелина (фото: Facebook.com/amelina.victoria)