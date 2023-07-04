ua ru
Вт, 04 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 04 июля 2023 14:00
В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото) В Киеве простились с Викторией Амелиной (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве простились с известной писательницей Викторией Амелиной, которая умерла из-за тяжелого ранения в результате российского удара по Краматорску 27 июня.

Как прошла церемония прощания - читайте ниже.

Панихиду по погибшей отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре.

Проститься с погибшей пришли ее родные и близкие, писатели, правозащитники и представители украинских и иностранных СМИ.

Известно, что 5 июня с Амелиной простятся во Львове, откуда она родом. В 15:00 начнется церемония прощания и чин похорон в Гарнизонном храме Петра и Павла. В 15:40 состоится прощание на Площади Рынок. Похоронят Викторию Амелину на Лычаковском кладбище.

В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)

Прощание с Викторией Амелиной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как погибла писательница

Украинская писательница Виктория Амелина умерла 1 июля в больнице в Днепре от травм, полученных во время ракетного удара российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня.

В момент атаки Виктория находилась в ресторане с делегацией колумбийских журналистов и писателей. У женщины остался 10-летний сын.

Амелина имела степень магистра компьютерных технологий с отличием во Львовской политехнике (2007 год), а также работала в международных технологических компаниях более 10 лет.

Приостановила работу в сфере информационных технологий в 2015 году и занялась писательской деятельностью.

Первая детская книжка Виктории - "Хтось, або Водяне Серце", которая вышла в 2016 году. Следующая ее книга для детей "Е-е-есторії екскаватора Еки" увидела свет в 2021 году.

В год начала полномасштабного вторжения России в Украину Амелина присоединилась к исследователям военных преступлений оккупантов в команде Truth Hounds. Эта организация на протяжении последних восьми лет документирует нарушение прав человека в Украине и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)В Михайловском соборе простились с писательницей Викторией Амелиной, которую убили россияне (фото)

Виктория Амелина (фото: Facebook.com/amelina.victoria)

Ранее мы сообщали, что умер известный детский писатель Юрий Никитинский.

Также мы писали, что на фронте погиб львовский поэт Юрий Руф.

Читайте РБК-Украина в Google News
похорон Вікторія Амеліна преступления писательница