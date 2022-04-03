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Величезна втрата. У бою з окупантами загинув відомий поет зі Львова

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Львів, Неділя 03 квітня 2022 09:33
Величезна втрата. У бою з окупантами загинув відомий поет зі Львова На війні загинув Юрій Руф (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український поет Юрій Руф загинув у боях за Україну в Луганській області. Він відомий також, як громадський діяч і засновник проекту "Дух Нації".

Про цю трагічну новину написала його колега Наталія Піпа.

"Жарти Юрія Руфа - це щось особливе. Це щось, яке називалося жартом Руфа. Вони мали особливий стиль і вдачу. Спочатку він підтримував праву Радикальну партію. Жартував, що я йду до парламенту з іншими. Але завжди дуже шанував і цінував моє посвячення. З цього не жартував", - згадує про нього Наталія.

Останнє повідомлення українського поета у мережі з'явилося 19 березня - це був вірш з фронту.

Він завжди оспівував у своїй поезії українські перемоги. Крім того, Юрій Руф займався викладацькою діяльністю, працював проректором з виховної роботи, ведучим фестивалю "Холодний Яр" та популяризатором всього українського.

Руф з перших днів війни пішов добровольцем на фронт. Воював у лавах Львівської 24-ї бригади. У соціальних мережах Руф писав, що його бригада стоїть у Попасній. За попередніми даними, Юрій Руф загинув під час одного з боїв у Луганській області.

Юрій Руф народився 26 вересня 1980 року в Бережанах Тернопільської області.

Серед його публікацій - "Багряна лірика" (2012), "час революції" (2014), "На рубежі епох" (2015). Поезія Юрія була включена до українських сучасних поетичних збірок" Голос Крові "(2013) та "Відлуння свинцевих громовиць" (2015).

Величезна втрата. У бою з окупантами загинув відомий поет зі ЛьвоваВеличезна втрата. У бою з окупантами загинув відомий поет зі ЛьвоваФото: Юрій Руф загинув у війні (facebook.com/NataliyaPipaOfficialPage)

Нагадаємо, що окупанти в Маріуполі вбили 11-річну гімнастку Катю Дьяченко.

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