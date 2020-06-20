Михайло Єфремов не зміг обдурити лікарів: визнали осудним

Михайло Єфремов влаштував смертельне ДТП (фото: twitter.com/VremyaPokazhet)

Єфремов грав на публіку

Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП, після чого намагався загладити свою провину вибаченнями у сім'ї загиблого. Родичі допомогу приймати відмовилися і в актора залишилася надія лише на експертизу.

Єфремова давно хотіли відправити на психолого-психіатричну експертизу, щоб зрозуміти психічний стан і мотиви дій артиста. Результати показали, що Михайло Єфремов цілком осудний. Про це інформує Mash в Telegram-каналі.

"Актора возили на судово-психіатричну експертизу в одну з лікарень. Його оглянули психолог, психіатр і невролог. Михайло був ввічливий, вів себе коректно, перебував у депресивному стані", - зазначено в повідомленні.

Наркотичної залежності Єфремов не заперечував, до того ж, добровільно розповідав про свої регулярні загули. Що сталося у вечір смертельного ДТП, майже не пам'ятає.

Висновок видали відразу і в стаціонар на лікування відправляти не стали. Діагноз був очевидний і тепер Єфремову не викрутитися. Це не перший раз, коли актор намагається маніпулювати.

Наприклад, після ДТП Єфремов нібито намагався накласти на себе руки. Коли приїхала швидка, він сказав, що не може пояснити причину появи багрової борозни на своїй шиї. Це було одним з дзвіночків, які могли характеризувати неосудність актора. Однак тепер зрозуміло, що він лише грав на публіку.

Нагадаємо, що Михайло Єфремов записав відео з каяттям.

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Автор: Дарина Яновська