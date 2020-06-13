Єфремов записав відео з каяттям: немає більше мене

Михайло Єфремов влаштував смертельне ДТП (фото: twitter.com/VremyaPokazhet)

Артист попросив вибачення у сім'ї загиблого

Михайло Єфремов скоїв смертельне ДТП і тепер просить вибачення у сім'ї загиблого. Актор сказав, що визнає свої помилки і готовий допомогти. Відеозвернення опубліковано на YouTube-каналі.

"Я не знав, що сказати. Та й зараз не знаю. Не знаю, як і якими словами просити вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Але я все одно прошу. Хоча знаю, що не пробачать. Я, звичайно, допоможу їм усіма засобами, якщо візьмуть, якщо зрозуміють, може бути потім, що це - не спроба відкупитися, а спроба спокутувати", - каже Єфремов.

Він стверджує, що дружину і дітей ця ситуація дуже зачепила. Всі близькі відвернулися від актора і ніхто не бажає більше йому вірити. Єфремов усвідомив, що сідати п'яним за кермо було необачною дією. "Коли в результаті гине невинна людина, хороший чоловік, мій ровесник. Коли горе таке в його родині. Я не розумію, як далі жити", - додав актор.

Також він заявив, що просити про допомогу і відмазуватися не збирається, хоча у нього є хороші зв'язки. Вважає, що це було б неправильно по відношенню до близьких загиблого хлопця.

"Так і як тут відмажешся, коли всі все бачили. Так і я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Слава Богу, моя мама не побачила. Це не кіно, тому вже нічого не зміниш. Кінець, немає вже більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка. Більше сказати нічого", - прокоментував артист ситуацію.

Нагадаємо, що 8 червня 2020 року московська поліція порушила кримінальну справу стосовно Михаїла Єфремова, який скоїв ДТП. Через нього вранці, 9 червня помер 57-річний Сергій Захаров. Сім'я вважає, що артиста повинні покарати, при цьому колеги Захарова дотримуються іншої думки. Кажуть, треба пробачити.

Єфремов попросив вибачення у сім'ї загиблого в ДТП

Як ми раніше писали, стало відомо, чому Михайла Єфремова, швидше за все, не посадять за грати.

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Автор: Дарья Русина