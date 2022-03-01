Міграційна служба тимчасово зупиняє видачу українських паспортів

Документи не доставлятимуть до територіальних органів. Також Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.

Зазначимо, що наразі українці повинні носити з собою:

український паспорт у формі книжечки або картки;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Іноземці або особи без громадянства мають носити:

посвідку на постійне проживання;

посвідку на тимчасове проживання;

посвідчення біженця;

посвідчення особи яка потребує додаткового захисту.

На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:

особу;

підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Зазначимо, що особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.