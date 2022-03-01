Міграційна служба тимчасово зупиняє видачу українських паспортів

В умовах воєнного стану в Україні тимчасово припиняють надання деяких адміністративних послуг. Зокрема мова йде про виготовлення паспорта громадянина України.
Про це пише МВС України.
Документи не доставлятимуть до територіальних органів. Також Міграційна служба не вклеюватиме фотографії у паспорти по досягненню 25 та 45 років.
Зазначимо, що наразі українці повинні носити з собою:
Іноземці або особи без громадянства мають носити:
На період дії воєнного стану у громадян України, іноземців та осіб без громадянства обмежена можливість обміну документів, що посвідчують:
Зазначимо, що особи можуть пред’являти документ строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка як документа, що посвідчує особу.
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