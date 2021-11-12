Мігрант на кордоні з Польщею дав шокуюче інтерв'ю: "нас скоро буде ще більше"

Мігрант з Іраку Ребаз Наджм Хама Саїд дав відверте інтерв'ю про ситуацію на кордоні Білорусі та Польщі. Він розповів шокуючі факти та висловив своє припущення про те, що там насправді відбувається.

Про це курд з Іраку розповів в інтерв'ю для білоруської Служби Радіо Свобода.

Ребазу Надж Хама Саїду близько 30 років. У нього економічна освіта і на батьківщині він займався система опалення. У жовтні він прибув до Білорусі та зараз перебуває у стихійному таборі мігрантів біля пункту пропуску "Кузница-Брузгі".

Мігрантів використовують як зброю

Він вважає, що влада Білорусі використовує мігрантів проти Європейського Союзу як зброю

"Велика кількість біженців, що знаходяться тут, розуміє, що Білорусь використовує нас як зброю проти Європейського Союзу зараз, коли Європейський союз перебуває в конфлікті з Білоруссю. Я думаю, що одна зі сторін цього конфлікту все одно програє: або нас депортують, або ми опинимося в Європі. Ми сподіваємося, що, враховуючи дотримання прав людини та прав біженців, Європейський союз врешті - решт повинен здатися", - висловив свою думку Ребаз.

Біженців на кордоні скоро стане набагато більше

На думку біженця, військові дії на кордоні швидше за все не розгорнуть. І одна з причин - біженців вже багато, понад дві тисяч осіб. І найближчим часом очікується прибуття ще однієї групи. Інших мігрантам активно розповідають про те, що, якщо їх стане на кордоні більше, то ЄС відкриє кордони.

"У мене є інформація, що в десяти кілометрах є ще 500-600 біженців, які очікують можливості приїхати сюди та приєднатися до нас. Але найголовніше - те, що якщо деякі біженці захочуть потрапити сюди з цією хвилею міграції, то контрабандисти переведуть їх за гроші, оскільки поширюється інформація, що в цьому місці більше шансів, що Європейський союз відкриє кордон і пропустить до себе", - повідомив громадянин Іраку.

Міліція Білорусі допомагає мігрантам

За словами Ребаза, Білоруська міліція біженцям допомагає і навіть дала їм інструменти для облаштування тимчасового табору і руйнування польських прикордонних укріплень – сокири та лопати.

"Білоруська міліція сама дозволила нам рубати дерева. Ось, подивіться, ось дерева, які нам допомогла зрубати сама Білоруська міліція. Ось там міліція повернула людей, тому що люди дуже великим натовпом пішли рубати дерева, міліція так ходити не дозволяє. Якщо ви бачите, там все сосни вирубали. Далі звідси набагато краще місця, де можна рубати дерева, і міліція допомагає їх рубати", - зазначив Ребаз Наджм Хама Самд.

Мігрант на кордоні Польщі та Білорусі дав шокуюче інтерв'ю

Головний пропагандист Білорусі погрожує Польщі армією РФ

Тим часом білоруський пропагандист Григорій Азаренок звинуватив Польщу в організації міграційної кризи. Він почав погрожувати Польщі армією і російськими винищувачами.

"Я бачив це: хамський безсоромний сміх поляків в обличчя дітям, благаючим про ковток води. Ляхи, з вогнем граєте. Або ви думаєте, що ніхто не знає, що саме ви й організували кризу, цю гуманітарну катастрофу?"- заявив Азаренок у програмі "Таємні пружини політики".

Він пригрозив країнам Балтії та Польщі потужною армією Білорусі та сказав, що стратегічні літаки РФ прийдуть на допомогу.

"Бойової потужності нашої армії достатньо для того, щоб повністю розгромити ваш так званий Балто-Чорноморський союз. Я вже не кажу про потенціал союзної (з Росією) держави. Але ми не хочемо зруйнованої Варшави та біженців з Литви. ... Але якщо дитячі сльози вас не приводять до тями, то приведуть стратегічні літаки Ту-22М3 Військово-космічних сил Російської Федерації", - резюмував Азаренок.