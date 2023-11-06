Миф или реальность? Самые удивительные древние технологии, которые поражают даже сегодня

Древние цивилизации создавали и использовали поразительные технологии и инженерные решения, которые по сей день остаются источником восхищения и исследований современных ученых.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых удивительных древних технологиях, которые до сих пор удивляют своей уникальностью.

Римский бетон

Одно из самых древних упоминаний о римском бетоне относится к 25 году до нашей эры. В рукописи "Десять книг об архитектуре" римский архитектор, военный и гражданский инженер Витрувий рекомендует использовать при строительстве вулканический пепел из города Поццуоли недалеко от Неаполя под названием "пуццолан". Если же конструкция будет размещена под водой, он рекомендует смешивать его с известью в соотношении 3:1 (или 2:1).

При написании этой рукописи римский бетон еще считался новинкой и использовался нечасто. Однако в 64 году нашей эры все изменилось. Тогда пожар уничтожил две трети имперской столицы и во время ее восстановления был одобрен Строительный кодекс Нерона. Он требовал, в частности, возведения в городе более крепких фундаментов. Тогда, в сущности, и произошел переход на так называемый римский бетон.

Современники утверждают, что большое количество архитектурных проектов Древнего Рима без него были бы невозможны. Известный также как opus caementicium, римский бетон (по словам Плиния Старшего), связывал обломки скал в "единую каменную массу" и делал их "неприступными для волн и с каждым днем ​​становился все крепче".

Пантеон является примером римского бетонного строительства (фото: Wikipedia)

Греческий огонь

Греческий огонь - горючая смесь, которую применяли в военных целях во времена средневековья.

Считается, что впервые она была употреблена византийцами. Когда в 674 году мусульманский флот халифата Омейядов попытался осаждать Константинополь, корабли охватило пламя. Сначала мусульмане не встревожились, ведь огонь тогда часто использовался в морском бою, и его можно было легко потушить с помощью ткани или воды.

Однако позже оказалось, что это был не простой огонь. Его никак не удавалось потушить. Даже когда весь флот сгорел, пламенем было охвачено море.

Никаких записей относительно подлинного состава греческого огня не сохранилось, однако исследователи предполагают, что туда могли входить нефть, сера или порох.

Не могут ученые воспроизвести и уникальную конструкцию насоса или помпы высокого давления, благодаря которой происходило "огнеметание" в направлении врага на дальние расстояния (ведь во время морских сражений вражеские корабли могли быть удалены друг от друга на десятки или даже сотни метров).

Греческий огонь был сверхмощным оружием (фото: Wikipedia)

Дамасская сталь

Оружие из дамасской стали появилось на Ближнем Востоке около IX века. Такие мечи славились как своим внешним видом, так и долговечностью - они были в несколько раз крепче и острее европейского оружия.

Интересно, что город Дамаск не упоминается в архивах как центр, где развивалось кузнечное производство. Однако там был размещен самый большой рынок торговли холодным оружием.

Кроме того, название дамасских мечей происходит от арабского слова, которое означает "вода" - именно такой узор покрывает их поверхность. Он появлялся при уникальном процессе ковки, когда небольшие слитки булатной стали (из Индии, Шри-Ланки или Ирана) расплавлялись с углем и охлаждались с невероятно медленной скоростью.

Спрос на дамасскую сталь оставался высоким на протяжении веков - пока мечи в вооруженных конфликтах не сменило огнестрельное оружие. К 1850 году секреты процесса изготовления этой стали были полностью утрачены (технологию производства индийского булата тоже до сих пор полноценно не воспроизвели).

Увеличенное изображение меча из дамасской стали XIII ст. (фото: Wikipedia)

Древний китайский сейсмоскоп

Первый в мире сейсмоскоп создал в 132 году нашей эры в Китае ученый-изобретатель Чжан Хэн (к тому времени он был главным астрономом императорского двора). Исследователи полагают, что прибор был способен предугадывать землетрясения с точностью современных инструментов.

В исторических записях сохранилось точное описание его внешнего вида и то, как он функционировал, однако внутренняя конструкция древнего изобретения по-прежнему остается загадкой.

Ученые неоднократно пытались воспроизвести модель такого прибора, выдвигая разные теории относительно принципов его работы.

Некоторые предполагают, что земные вибрации и подземные толчки заставляли раскачиваться специальный маятник, расположенный внутри медной колбы. При этом он бил по системе рычагов, с помощью которой "открывалась" трубка в пасти одного из восьми драконов, размещенных снаружи. Поскольку в каждой пасти дракона "держался" бронзовый шарик, во время "раскрытия" он падал и попадал в расположенный снизу открытый рот лягушки (их, соответственно, также было восемь).

Направление землетрясения соответствовало месторасположению того или иного дракона (каждому из восьми животных "принадлежало" одно из направлений - север, юг, запад, восток, северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад).

Считается, что когда бронзовый шарик падал в рот лягушке, раздавался громкий звон (в некоторых исторических очерках он описывается как такой, что мог разбудить всех жителей императорского двора).

Первый сигнал тревоги прибор выдал в 138 году, когда землетрясение произошло к западу от столицы (хотя кое-кто до последнего относился к изобретению скептически).

Современная реплика древнего сейсмоскопа (фото: Wikipedia)

Антикитерский "космический" механизм

Антикитерский механизм - древнее механическое аналоговое вычислительное устройство (датируется примерно 70-80 годами до н.э.), предназначенное предположительно для расчета положения небесных тел.

Его нашли в 1901 году в Эгейском море - между греческим островом Крит и полуостровом Пелопоннес (недалеко от острова Антикитера) - на глубине 43-60 метров среди обломков затонувшего античного римского корабля. Тогда ныряльщики за губками подняли на поверхность бронзовую статую юноши и множество других артефактов.

В 1902 году археолог Валериос Стаис обнаружил среди поднятых предметов несколько бронзовых шестерен, закрепленных в кусках известняка. Однако артефакт оставался неизученным до 1951 года, когда английский историк Дерек Джон де Солла Прайс заинтересовался им и впервые определил, что механизм является уникальным античным вычислительным устройством.

Устройство было неполным и в плохом состоянии, но, по мнению ряда исследователей, состояло из 37 бронзовых шестерен, хранившихся в деревянном ящике.

Сейчас большинство ученых сходятся во мнении, что устройство очень похоже на так называемую модель Оррери - механическую модель Солнечной системы, рассчитывающую и отслеживающую небесное время. Хотя первая модель Оррери была сконструирована только в 1704 году - почти на полторы тысячи лет позже.



Томографическое сканирование механизма показало удивительную сложность конструкции. Исследователи, пытавшиеся воссоздать антикитерский механизм в 2021 году, признали его "творением гения, сочетающего циклы по вавилонской астрономии, математику из академии Платона и древнегреческие астрономические теории".

Механизм, возможно, мог вычислять эклиптические долготы Луны и Солнца, фазы Луны, синодические фазы планет, циклы Олимпиады и т.д.

Сначала находка действительно была непонятна (фото: Wikipedia)

Багдадская "батарейка"

Так называемая Багдадская "батарейка" - месопотамский артефакт. Его нашли в Ираке недалеко от того места, которое когда-то было столицей Парфянского государства и следующего после него государства Сасанидов.

Багдадской "батарейкой" археологи назвали найденные отдельно керамический горшок, медную трубку и железный стержень. После ряда исследований ученые пришли к выводу, что эти предметы были когда-то соединены вместе и составляли единое устройство.

Снаружи это был горшок из обожженной терракоты (около 14 см в высоту и 8 см в ширину), узкий внизу и наиболее широкий примерно на двух третях высоты.

В верхней части сосуда имеется отверстие диаметром 3 см. Горшок в этом месте сломан, так что сначала он, вероятно, был несколько выше. Вокруг сломанного края есть остатки природного асфальта, указывающие, что верхняя часть горшка изначально была запечатана.

Внутри горшка помещалась полая трубка, изготовленная из тонкого медного листа, свернутого в цилиндр, длиной 9,5 см и шириной 2,5 см. Круглая медная пластина закрывала ее дно, запечатанное асфальтом. Шов вдоль боковой стороны трубки был пропаян сплавом свинца и олова. Внутри трубки содержалась ржавая железная шпилька длиной около 8 см. Она не достигала дна трубки, а выступала над ее верхним концом и торчала из асфальтовой печати на горшке примерно на 1 см.

Сначала директор Департамента старины Ирака Вильгельм Кениг предполагал, что "батарейка" могла использоваться как гальванический элемент (химический источник питания) для нанесения на металлические изделия серебра или позолоты (путем гальванизации).

Позже ученые выдвинули другую теорию - Багдадская "батарейка" могла служить местным анальгетиком - снимать боль в организме человека путем передачи электрического заряда.

Отдельные исследователи предполагали, что артефакт могли использовать даже для имитации религиозных чудес ("батарейки" могли быть присоединены к металлической статуе, касаясь которой верующие ощущали удар тока, трактуемого как сила божества).

На самом же деле ни время создания этой находки, ни ее точное назначение до сих пор точно не известны.

Вот такие предметы нашли археологи (рисунок: Wikipedia)