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У МЗС висловилися про розрив дипвідносин з Росією: заради інтересів українців

Автор: Володимир Костирін

Україна не розриває дипломатичні відносини з Росією, в тому числі після інциденту з затриманням українського консула в Санкт-Петербурзі, керуючись насамперед гуманітарним аспектом.

Про це заявив заступник глави МЗС України Євген Єнін на каналі "Україна 24".

Чиновник зазначив, що міністерство захищає інтереси українців, які перебувають на території РФ, і в разі якихось інцидентів саме консульська служба приходить їм на допомогу.

"Ми, головне, маємо зберігати спокій, додатково змобілізуватися і продовжувати виконувати нашу таку важливу функцію заради інтересів громадян України", - сказав він.

Заступник міністра заявив, що велика кількість українців - сотні тисяч - з тих чи інших причин не відвідують РФ.

"Це не тому, що вони люблять Росію і не визнають агресивну поведінку Росії. А через те, що вони мають в дуже поважному віці родичів, які теж потребують їхньої уваги", - каже Єнін.

Також він додав, що в РФ на консульському обліку перебувають кілька десятків тисяч громадян України.

Нагадаємо, 16 квітня у російському Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка. У ФСБ Росії стверджують, що він був затриманий "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". Разом з тим в Україні заявили, що це був фактично напад.

У відповідь на затримання і висилку українського консула Україна вишле старшого дипломата посольства РФ в Києві Чернікова. У МЗС заявляють, що цей чоловік обраний з метою "максимально ослабити російську установу".

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