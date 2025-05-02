Microsoft раскрыла главную угрозу для Windows: как защитить компьютер от новой опасности

Кибербезопасность - тема сложная и пугающая, особенно когда речь заходит о профессиональных атаках. Но есть и простые способы повысить защиту своего устройства, и один из них недавно озвучил вице-президент Microsoft по безопасности ОС и корпоративных систем Дэвид Уэстон.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
По его словам, самая серьезная угроза для вашего компьютера - это админ-права, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.
"Это как дать злоумышленнику ключи от вашего дома. Оказавшись внутри, он сможет делать все, что угодно", - объясняет эксперт.
Если вы постоянно используете учетную запись администратора, то хакеры могут получить удаленный доступ к вашему устройству. Это позволяет им устанавливать вредоносные программы, шпионить за вами, менять настройки и запускать опасный код.
Эксперты Microsoft советуют сделать две простые вещи:
Когда будет нужно внести изменения, Windows просто попросит ввести пароль администратора - никаких сложностей.
В Microsoft подчеркивают: для столь серьезной проблемы решение предельно простое. И именно такие меры могут защитить ваш ПК от самых распространенных атак.
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