Microsoft бросила вызов Google и представила собственный ИИ-поисковик

Copilot Search поддерживает запросы на естественном языке, что означает, что вам не нужно беспокоиться о том, как сформулировать вопросы или запросы, чтобы получить нужный ответ. Например, если вы зададите вопрос "Сколько 57 градусов по Фаренгейту в Цельсиях?", Copilot Search поймет, что вы интересуетесь преобразованием температуры.

Однако в отличие от Copilot Answers в Bing, Copilot Search имеет собственный интерфейс, который напоминает сам Copilot (и ChatGPT, среди прочих чат-ботов ИИ). Вы можете задавать дополнительные вопросы и продолжать разговор, основываясь на предыдущих запросах, чтобы получать более точные ответы.

Самый простой способ попробовать Copilot Search прямо сейчас - посетить сайт bing.com/copilotsearch. Скоро поисковая система с ИИ также будет доступна через меню в самом поисковике Bing.