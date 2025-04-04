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Microsoft бросила вызов Google и представила собственный ИИ-поисковик

Microsoft создала аналог Google Search с ИИ (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft выпустила Copilot Search, который по сути является ИИ-усиленной версией Bing Search. Он собирает данные с различных источников по всему интернету и использует возможности Copilot для синтеза ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PCWorld, который специализируется на новостях, обзорах и руководствах по компьютерам и технологиям.

Copilot Search поддерживает запросы на естественном языке, что означает, что вам не нужно беспокоиться о том, как сформулировать вопросы или запросы, чтобы получить нужный ответ. Например, если вы зададите вопрос "Сколько 57 градусов по Фаренгейту в Цельсиях?", Copilot Search поймет, что вы интересуетесь преобразованием температуры. 

Однако в отличие от Copilot Answers в Bing, Copilot Search имеет собственный интерфейс, который напоминает сам Copilot (и ChatGPT, среди прочих чат-ботов ИИ). Вы можете задавать дополнительные вопросы и продолжать разговор, основываясь на предыдущих запросах, чтобы получать более точные ответы. 

Самый простой способ попробовать Copilot Search прямо сейчас - посетить сайт bing.com/copilotsearch. Скоро поисковая система с ИИ также будет доступна через меню в самом поисковике Bing. 

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