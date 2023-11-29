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Microsoft добавил в Paint возможность рисовать картинки по текстовому описанию

Paint теперь умеет создавать картинки по текстовому описанию (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Microsoft наконец-то реализовала долгожданную интеграцию генеративной нейросети DALL-E 3 с графическим редактором Paint в операционной системе Windows 11. Это открывает пользователям платформы возможность использовать ИИ-генератор для создания изображений Paint с помощью новой функции под названием Cocreator.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт о Microsoft Windows Latest.

Как создать картинку в Paint

Для создания изображений просто откройте пустое полотно Paint, выберите функцию Cocreator в правой части панели инструментов и введите текстовое описание, по которому алгоритм должен создать изображение.

Как создать изображение в Paint с помощью текстового описания (фото: Windows Latest)

Пользователи, которые только начинают использовать инструменты на основе нейросетей, могут изучить четырехэтапное руководство, доступное прямо в приложении. Он поможет понять процесс работы с алгоритмом и начать генерацию изображений.

На текущем этапе доступ к новой функции может быть предоставлен некоторым пользователям Windows 11 только после регистрации в списке ожидания, так что до получения одобрения от поставщика услуг может пройти несколько дней.

Изображение, созданное с помощью текстового описания (фото: Windows Latest)

Тем, кто не видит кнопку Cocreator, рекомендуется убедиться, что у них установлена последняя версия Paint, и зарегистрироваться в списке ожидания.

Напомним, что Microsoft добавила ChatGPT в необычное место в Windows 11.

А еще у нас есть материал о том, как Microsoft в первый раз выпустила Windows для Mac и iPhone.

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