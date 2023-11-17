Наконец-то это произошло! Microsoft впервые выпустила Windows для Mac и iPhone

Microsoft анонсировала инновационную программу под названием Windows App, предназначенную для удаленного подключения к компьютерам с операционной системой Windows с любого устройства. Предварительная версия этого приложения уже доступна для платформ Windows, MacOS, iOS, iPadOS, а также в формате веб-версии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Microsoft Learn .

Программа Windows App предоставляет пользователям возможность подключения к различным удаленным рабочим столам, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Microsoft Dev Box или даже к личному компьютеру с удаленным рабочим столом.

Удаленные рабочие столы в Windows App (скриншот: Microsoft)

Из скриншота видно, что программа объединяет список облачных ПК с отдельными приложениями, что позволяет пользователям запускать программы, установленные на удаленных ПК, прямо с интерфейса Windows App.

Несмотря на утверждение Microsoft о доступности приложения для Windows, MacOS, iOS, iPadOS, версия для Android пока недоступна. Возможно, в будущем разработчики добавят и ее.

Кроме того, Microsoft объявила о нескольких значительных улучшениях в службе Windows 365, включая поддержку графических процессоров, новые возможности искусственного интеллекта, водяные знаки для облачных ПК и многое другое.