Microsoft добавила ChatGPT в необычное место на Windows 11

Microsoft подчеркивает, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) позволят чат-боту не только объяснять команды и ошибки на естественном языке, но также предоставлять решение, например предложение альтернативной команды, если начальная не дает нужного результата.

Интеграция ИИ была внесена в канал Canary на прошлой неделе, отвечая анонсам, сделанным на конференции разработчиков Build 2023.

ChatGPT на Windows 11 (фото: Windows Latest)

Однако в настоящее время функция не поставляется со встроенной языковой моделью, и для ее использования требуется подключение к сервису Azure OpenAI. Этот сервис доступен только по приглашению, и его ключи API платные.

Чтобы использовать чат-бот в терминале, необходимо загрузить приложение с GitHub и установить его на Windows 11. Затем нужно указать конечную точку службы Azure AI, настроить параметры чата терминала и сохранить эти данные.

Чат позволяет выбирать предложение от ИИ и копировать его прямо в строку ввода, что обеспечивает возможность предварительного просмотра команд перед исполнением.