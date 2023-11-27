Microsoft добавила ChatGPT в необычное место на Windows 11

Microsoft добавила функции ChatGPT в Windows Terminal в составе тестовой сборки Windows 11 Canary. ИИ-возможности ChatGPT в составе Windows Terminal можно использовать для создания команд, объяснения ошибок, а также для получения рекомендаций, как их исправить.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Windows Latest.
Microsoft подчеркивает, что возможности искусственного интеллекта (ИИ) позволят чат-боту не только объяснять команды и ошибки на естественном языке, но также предоставлять решение, например предложение альтернативной команды, если начальная не дает нужного результата.
Интеграция ИИ была внесена в канал Canary на прошлой неделе, отвечая анонсам, сделанным на конференции разработчиков Build 2023.
Однако в настоящее время функция не поставляется со встроенной языковой моделью, и для ее использования требуется подключение к сервису Azure OpenAI. Этот сервис доступен только по приглашению, и его ключи API платные.
Чтобы использовать чат-бот в терминале, необходимо загрузить приложение с GitHub и установить его на Windows 11. Затем нужно указать конечную точку службы Azure AI, настроить параметры чата терминала и сохранить эти данные.
Чат позволяет выбирать предложение от ИИ и копировать его прямо в строку ввода, что обеспечивает возможность предварительного просмотра команд перед исполнением.
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