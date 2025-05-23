Microsoft строит "фабрику ИИ": как это изменит мир технологий

Что известно о проекте

Проект получил неофициальное название “фабрика ИИ-агентов". Он объединяет возможности GitHub, Copilot, Azure AI Foundry и других решений Microsoft, чтобы предоставить клиентам инструменты для разработки автономных цифровых агентов.

По словам Парика, целью платформы является не адаптация ИИ к существующему ПО, а создание приложений с использованием моделей ИИ с самого начала. Уже изменены внутренние процессы разработки, а инженерные команды Microsoft переводятся на "агентную модель" работы.

Новый подход ориентирован не только на автоматизацию рутинных задач, но и на замену традиционного программирования. В компании уверены: заказчики заинтересованы в реальных бизнес-результатах, которые теперь стали достижимыми благодаря значительному росту возможностей ИИ-моделей за последний год.

Microsoft не единственный игрок на этом направлении. Схожие инициативы развивают Google, Anthropic и OpenAI, партнер Microsoft. Последняя, в частности, готовит собственную экосистему ИИ-сервисов и недавно приобрела стартап Jony Ive за 6,5 млрд долларов для разработки устройств нового поколения.

В условиях растущей конкуренции Microsoft делает ставку на скорость адаптации и гибкость. Компания уже внедряет открытые стандарты (включая Model Context Protocol) и нацелена на интеграцию ИИ в Windows и другие ключевые продукты.

Парик подчеркивает: успех платформы будет определяться не только технологиями, но и темпами обучения и внедрения.