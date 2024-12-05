Мы живем в симуляции. Физик привел три теории, как это работает

Ассоциированный профессор физики из Портсмутского университета предложил несколько возможных типов симуляции, в которой, возможно, находится человечество. Это связано с его спорным утверждением, что существуют доказательства того, что мы живем не в "базовой реальности".

Доктор Мелвин Вопсон, ранее заявивший о новой физической теории - "втором законе инфодинамики", считает, что эта теория может указывать на то, что наша Вселенная - симулированная. Этот вывод он сделал, изучая мутации вируса SARS-CoV-2.

Вопсон утверждает, что процессы во Вселенной, включая симметрию и эволюцию вирусов, выглядят так, будто они минимизируют количество информации, что может быть следствием "оптимизации данных" для работы симуляции.

По его мнению, такая оптимизация необходима для снижения требований к вычислительным мощностям и хранилищу данных в случае, если наша Вселенная - это огромный компьютер.

Вопсон также предполагает, что можно проверить, являемся ли мы частью симуляции, например, изучив, есть ли у информации масса. Хотя его гипотеза спорна и требует серьезных доказательств, он выделил несколько вариантов, зачем более развитая цивилизация могла бы создать такую симуляцию.

Одной из таких идей является теория Ника Бострома, согласно которой будущие цивилизации могут проводить "симуляции предков", чтобы изучать своих предшественников. Вопсон добавляет, что симуляция может быть создана для развлечения, решения сложных проблем, или даже для продления жизни, если в базовой реальности время течет быстрее.

Несмотря на то, что эти гипотезы звучат как научная фантастика, у нас нет реальных доказательств того, что мы находимся в симуляции. Мы до сих пор не понимаем природу собственного сознания, и создание компьютеров, способных работать на таком уровне, пока невозможно. Более того, эту идею часто критикуют как ненаучную, поскольку доказать существование симуляции изнутри может быть невозможно.