"Мы все из одного теста". Певец-гей ANDRUX - о ЛГБТ-военных, дискриминации и "любви" церкви

Украинский певец Богдан Андрух, более известный под сценическим именем ANDRUX, живет в Сан-Франциско. Он считает, что люди должны научиться принимать себя, но медиа не способствуют этому.

В блиц-интервью Styler артист поделился своей позицией относительно дискриминации ЛГБТ+ сообщества в шоу-бизнесе. А также рассказал, как выход нового клипа на песню "Кімнати" оказался слишком откровенным, чтобы открыто говорить о геях и лесбиянках в медиапространстве.

О принятии себя и каминг-ауте

Принять себя было тяжело. Глубокая депрессия в моей жизни была из-за церкви, которая прикрывала свою ненависть и осуждение "любовью", от такой "любви" и повернулась ко мне спиной. Ибо цель церкви не любить ближнего, а сохранять контроль.

Однако с годами встречал добрых и открытых людей, которые видят в тебе человека, а не только отличие ваших ориентаций, я понял, что существует и здоровое общество, в котором все могут быть счастливы и равны.

Безгранично благодарен за опыт жизни в США, где я впервые увидел модель здорового сосуществования ЛГБТ в гетеросексуальном сообществе. Где я впервые увидел отсутствие деления на гетеро и ЛГБТ. Здесь есть просто понятие сообщества людей.

Что касается творчества, то мой первый публичный каминг-аут произошел из-за фильма Юрия Движона "Не ховай очей. Наші в США", где я в деталях рассказал о себе и своем пути принятия.

Об отношении представителей шоу-бизнеса к ЛГБТ

До выхода песни "Кімнати" я не считал важным рассказывать о своей ориентации, потому что не думал, что она станет решающим фактором. Однако наши медиа доказали обратное. Множество музыкальных пабликов и медиа изданий отказали мне в публикации даже песни, которая сама по себе носит нейтральный характер, только из-за открытого заявления, что у меня есть партнер и я решил снять с ним видео работу.

Украинские медиа, которые казалось бы должны быть двигателем на пути приближения Украины к современному миру, к европейским стандартам, оказались самой большой палкой в колесах нашего развития. Большинство из них, к сожалению, до сих пор держатся за якорь советских установок и боятся любого упоминания ЛГБТ в положительном свете.

Медиа с радостью освещают атаки гомофобов на публичных ЛГБТ-людей, однако релиз песни и видео, в котором все тепло и хорошо, это "слишком откровенно, мы не можем такое показывать" - именно такой ответ я получил от большинства украинских медиа, которые даже не пытаются скрыть свою гомофобию.

Больше всего затронули сами же ЛГБТ-руководители тех или иных пабликов, которые боятся публикаций о ЛГБТ, потому что не дай бог наконец узнает об их ориентации…

Безгранично благодарен тем артистам и медиаресурсам, которые не боятся говорить о ЛГБТ и оказывают поддержку не только сообществу, но и институту равенства прав, который так нужен нашему обществу.

О дискриминации

Когда существует дискриминация и открытая ненависть к ЛГБТ в обществе, все отрасли подтягиваются, потому что люди повсюду. Пока отношение людей не изменится - дискриминация будет повсюду. Корректировать нужно не отрасли, а общество, годами кормили гомофобной пропагандой.

Мы смеемся над тем, как бессознательно наши горе-соседи "глотают" российскую пропаганду, однако сами до сих пор бессознательно дожевываем советскую против ЛГБТ, которая за десятилетие стала "правдой" многих людей. Которые как заезженная пластинка вторят нонсенс, который им ввел советский союз.

О борьбе за права представителей ЛГБТ-сообществ

К сожалению, нам нужно пройти не шаги, а милы.

На государственном уровне - разрешение гражданских партнерств и запрет любой дискриминации на основе сексуальной ориентации. Это must have.

Однако важно не только принять закон, но и убедиться, что он действует, как и то, что его нарушители несут ответственность в зависимости от степени тяжести нарушения такого закона.

Второй аспект - это общество. Здесь я бы очень просил ЛГБТ-сообщество проявить активность в работе с нашим обществом. Здесь не работает тактика "клин клином", здесь нужно терпение, открытость и желание не "доказать", а "показать". Показать правду и навсегда "похоронить" устаревшие стереотипы, которые, как не вытянутая заноза, гниют в сознании украинского общества.

Певец ANDRUX (фото: пресс-служба)

Общество должно увидеть нас не через призму советских установок, а своими глазами. Поговорите с нами. Задать самые банальные вопросы, которые раздирают человеческое любопытство.

Понять, что мы все из "одного теста": гомо, гетеро, би. Какая к черту разница?

Просто вдумайтесь: какая к черту разница, кто кого любит? Любовь - это никогда не страшно. Любовь лечит и греет. Ненависть убивает и уничтожает. Выбирайте свою сторону. Вот только не маскируйте ненависть под доблесть, она ею никогда не будет.

О представителях ЛГБТ в ВСУ

Не знаю о проценте, но скажу одно - много. Есть страница ЛГБТ военных, где вы можете познакомиться с нашими героями. Как же они прекрасны, открыты, мужественны.

Несмотря на то, что наши герои стоят за нас там, на фронте, все же находятся хейтеры, которым поперек стоит факт сексуальной ориентации.

Говорю это и - правда - не понимаю, это же кем надо быть, чтобы критиковать ориентацию человека, который своей жизнью рискует ради того, чтобы ты крепко выспался и утром написал свой ненавистный комментарий о ЛГБТ.

О том, почему в украинском шоу-бизнесе геи не раскрывают настоящих себя

Боятся. Думаю, прежде всего, за свою репутацию. В частности, мужчины, которые годами убеждали девушек в том, что они гетеро мачо. Ну как же этим девушкам представить своего партнера?

К сожалению, такие артисты сами загнали себя в ловушку. Конечно, выход из нее есть, он не без последствий, но правда, по-моему, всегда актуальнее самой привлекательной лжи.

Певец ANDRUX (фото: пресс-служба)

Откровенно говоря, мне жалко артистов, живущих за маской, а слово партнер вызывает не теплые ассоциации, а страх осуждения, стресс и желание сменить тему.

При этом некоторые артисты могут пользоваться каминг-аутом только для хайпу, а не для равенства в обществе. Но быть открытым ЛГБТ-артистом ужасно. В Украине часто встречаются акты физического насилия, жертвами которых становятся ЛГБТ-люди.

Быть открытым уже означает, что ты подвергаешь себя опасности. Зачем? Парадоксально, но чтобы уменьшить количество насилия и увеличить количество сознательных людей со свободной точкой зрения, которую не насиловали церковь и советский союз.