"Мы чувствуем вашу искренность": украинцы в Варшаве встретились со Светланой Лободой

Украинская певица Светлана Лобода посетила Центр гуманитарной помощи в Варшаве, где проживает более 600 украинцев.

В сети Instagram певица поделилась видео со встречи с украинцами и призналась, что хотела помочь приблизить их временное пристанище к домашнему уюту и комфорту.

Она передала бытовую технику, спортивный инвентарь и другие бытовые вещи.

"Я верю, что поддерживать и помогать сейчас – это не акт доброты, это обязанность каждого, кто называет Украину своей землей", – написала певица в соцсети.

На видео видно заполненный зал на встрече со Светланой Лободой, люди обнимались, общались и фотографировались со знаменитостью. Сама певица говорит, что ее до глубины души поразили открытые сердца людей, потерявших все, но не веру и человечность.

В своем сообщении певица призналась, что украинцы на встрече доверяли ей собственные истории борьбы и боли. "Пережить его сможем только вместе", – убеждена она.

В комментариях под сообщением украинцы поблагодарили Светлану Лободу за все, что она делает.

"Светлана, мы чувствуем вашу искренность. Спасибо за ваше доброе сердце и добрые дела. Мы переживем вместе эти темные времена", "Это пример того, когда не словом, а делом!", "Благодарю за поддержку", – говорится в комментариях.

Со своей стороны, Светлана Лобода поблагодарила фонд Fundacja Voices from Ukraine, который проводит благотворительные мероприятия в поддержку украинцев, помогает военным на нуле и занимается детьми-сиротами в Польше. А также Centrum Pomocy Humanitarnej, который с первых дней полномасштабного вторжения рф принимает граждан Украины и предоставляет им убежище.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, произошедший 6 июня в результате действий российских оккупантов. Артистка решила выделить квартиру в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления. Также звезда передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи пострадавшим