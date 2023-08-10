"Ми відчуваємо вашу щирість": українці у Варшаві зустрілися зі Світланою Лободою

У мережі Instagram співачка поділилася відео із зустрічі з українцями і зізналася, що хотіла допомогти наблизити їхній тимчасовий прихисток до домашнього затишку і комфорту.

Вона, зокрема, передала побутову техніку, спортивний інвентар та інші побутові речі.

"Я вірю, що підтримувати і допомагати зараз – це не акт доброти, це обов’язок кожного, хто називає Україну своєю землею", – написала співачка у соцмережі.

На відео видно заповнений зал на зустрічі зі Світланою Лободою, люди обіймались, спілкувались та фотографувались зі знаменитістю. Сама співачка каже, що її до глибини душі вразили відкриті серця тих, хто втратив все, але не віру і людяність.

У своєму дописі співачка зізналась, що українці на зустрічі довіряли їй свої історії боротьби і болю. "Пережити його зможемо лише разом", - переконана вона.

У коментарях під дописом українці подякували Світлані Лободі за все, що вона робить.

"Світлана, ми відчуваємо вашу щирість. Дякую за ваше добре серце і добрі справи. Ми переживемо разом ці темні часи", "Це приклад того, коли не словом, а справою!", "Дякую за підтримку", – йдеться у коментарях.

Зі свого боку, Світлана Лобода подякувала фонду Fundacja Voices from Ukraine, що проводить благодійні заходи на підтримку українців, допомагає військовим на нулі та опікується дітьми-сиротами в Польщі. А також Centrum Pomocy Humanitarnej, який з перших днів повномасштабного вторгнення рф приймає громадян України та надає їм прихисток.

Нагадаємо, раніше українська співачка Світлана Лобода відреагувала на підрив Каховської ГЕС, який стався 6 червня, внаслідок дій російських окупантів. Артистка вирішила виділити квартиру в Києві для багатодітної родини з зони затоплення. Також зірка передала 100 тисяч гривень благодійному фонду для допомоги постраждалим