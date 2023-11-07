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"Мы скучаем по тебе". В семье Леси Никитюк произошло горе

Вторник 07 ноября 2023 18:33
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"Мы скучаем по тебе". В семье Леси Никитюк произошло горе Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Леся Никитюк со слезами на глазах сообщила о горе в семье. Умерла ее бабушка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Умерла бабушка Леси Никитюк

Звезда вместе с родными отправилась в село, где жила пани Мария.

&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе

&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе

У Леси Никитюк умерла бабушка (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Она показала своим фолловерам местный пруд, школу, бар и дом культуры, в котором раньше устраивали дискотеки.

&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе

&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе

Леся Никитюк показала свою деревню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

По словам Леси, ее бабушка пережила Голодомор и Вторую мировую войну.

"Доезжаю я в дом, еду через села. Плачу, вспоминаю. Уже не осталось у меня ни бабушек, ни дедушек. Но, как говорят пожилые люди, дай Бог еще нам прожить до 90 лет и умереть своей смертью. В наше время это большое редкость. Бабушка пережила Голодомор, пережила войну. Ну и это еще все потрепало нервы. У кого бабушки, дедушки живы - дай им Бог здоровья, не забывайте о них, звоните, привозите им булочки с маком, моя очень любила", - сказала ведущая шоу "Хто зверху".

&quot;Мы скучаем по тебе&quot;. В семье Леси Никитюк произошло горе

Мария с правнуками (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Недавно Леся Никитюк рассказала о звонке мошенников ее отцу, которые сообщили, что его дочь попала в аварию.

Также телеведущая сообщала о состоянии ведущего "Хто зверху?" .

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Леся Никитюк звезды шоу-бизнеса