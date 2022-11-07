Мы все делали неправильно. Сколько раз в неделю нужно менять наволочки

Почему нельзя спать на одной и той же наволочке более 2 ночей подряд?



Хотя все больше и больше людей осознают важность регулярной стирки постельного белья, большинство из них не знают, почему, некоторые эксперты советуют менять ее после двух ночей сна.

Что происходит, когда вы спите на наволочке?



Согласно исследованию Американского химического общества, каждый день мы теряем до 500 миллионов клеток кожи. Таким образом, пот и кожный жир оседают на наших наволочках, находясь в непосредственном контакте с вашей кожей.

Все эти телесные жидкости могут привести к росту микроорганизмов, таких как бактерии, клещи и микробы. Это явление вряд ли приведет к осложнениям со здоровьем, но, тем не менее, может вызвать раздражение кожи, сыпь, инфекции, даже аллергию или проблемы с дыханием.

Засыпание на грязных наволочках может иметь некоторые последствия, даже если вы смываете макияж и умываетесь перед сном.

Каждую ночь впитывая пот, остатки макияжа и омертвевшие клетки кожи, наволочки создают идеальную среду для размножения пылевых клещей и других бактерий.

Грязная наволочка может повлиять на вашу иммунную систему

Поскольку в наволочках живут бактерии и пылевые клещи, если их не постирать, они представляют повышенный риск астмы, бронхита, аллергии и других проблем с кожей.