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"Мы объединяем людей": украинские футболисты несут бред о дружбе с россиянами (видео)

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Четверг 20 октября 2022 15:20
"Мы объединяем людей": украинские футболисты несут бред о дружбе с россиянами (видео) Коллаж РБК-Украина: украинские футболисты несут бред о дружбе с россиянами
Автор: Светлана Мащенко

Украинские футболисты Николай Морозюк и Николай Цымбал стали участниками команды российского блогера и экс-футболиста Евгения Савина и несут бред о дружбе украинцев и россиян.

На это обратил внимание украинский блогер Андрей Сенькив, опубликовавший видео, как Морозюк и Цымбал говорят на камеру дичь, катая мяч где-то на Кипре.

Около полугода назад российский блогер Савин снял выпуск с украинскими футболистами.

"Ярмоленко и компания рассказывали об ужасах войны. Савин кивал и поддерживал. А потом Савин уехал из России – на Кипр. И зовет украинцев", – пишет блогер.

И теперь риторика изменилась, Савин говорит, надеется, что когда-то "через пакаления" россиянин и украинец "смогут сказать друг другу брат".

Савин, автор YouTube-канала КраСава, в 2021 году организовал ФК с соответствующим названием - "Красава". В мае 2022-го он переехал из РФ в Кипр и там набирает интернациональную команду из "россиян и украинцев".

Николай Морозюк, экс-игрок "Динамо" и сборной Украины

Морозюк, уроженец Червонограда, говорит, оказался в команде "Красава", когда выехал с семьей "из-за ситуации в стране" в Турцию.

Идея команды Красава – "объединять людей".

Николай говорит, что в его сторону был хейт от "невладеющих информацией".

"Каждый адекватный человек должен понимать, что не все россияне (плохие. - Ред)... Может, я ошибаюсь", - робко говорит Морозюк, почесывая лоб.

Теперь он капитан ФК "Красава"...

Николай Цымбал дал интервью в паре с российским футболистом

Николай Цымбал, уроженец Ужгорода, экс-тренер ФК "Минай" из одноменного села Ужгородского района Закарпатья.

Он спокойно дает интервью с Александром Криворучко, российским вратарем. Говорит, работается вместе им "нормально".

Цымбал рассказывает, что от близких хейта из-за того, что он тренирует российскую команду, не было. А вот СМИ, мол, писали громкие заглавия. Тренер "Красавы" списывает это на то, что "СМИ, лишь бы хайпонуть".

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