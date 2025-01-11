"Мы будто переплавлялись в новую нацию": Юлия из Киева поделилась своей историей с музеем "Голоса мирных"

Когда началась война, Юлия вместе с семьей вынуждена была покинуть Киев и переехать в Ровно. Это был период неопределенности, тревоги и поиска смысла в хаосе. Однако уже через три месяца они вернулись в столицу, и Юлия погрузилась в волонтерскую деятельность.

Весной 2022 года страна жила в условиях постоянного стресса, и многие важные проблемы оставались без внимания государства. Такой, например, стала нехватка кормов на фермах в пострадавших регионах. Юлия вспоминает, как в первые недели войны фермеры били тревогу, ведь их животным грозила голодная смерть.

"В начале марта не было вообще корма и нечем было кормить животных. А это же часто были наши уникальные породы. Без помощи эти животные просто бы погибли. Мы быстро собрали деньги по всему миру, и это позволило спасти ситуацию. Даже для кур делали инкубаторы, чтобы обеспечить продуктами места, которые пережили оккупацию, такие как Буча. Я очень горжусь этим проектом", - рассказывает Юлия.

Для Юлии волонтерство стало способом борьбы, возможностью спасать жизни и одновременно чувствовать себя частью общего дела. Она вспоминает, как в те дни волонтеры работали почти без передышки, ища выход из самых сложных ситуаций.

"Мы будто переплавлялись в новую нацию, в новую страну. Даже плакать было некогда. Но когда наступает такой момент, когда уже не выдерживаешь... Например, когда видишь фото ребят на Софиевской площади... Или, когда едешь в поезде, и читаешь, что освободили Херсон... Но это уже слезы радости", - вспоминает Юлия.

Несмотря на усталость и эмоциональное истощение, Юлия понимает, что каждое действие имеет значение. Каждый проект, каждое спасенное животное или помощь людям - это маленькая победа в условиях большой войны. Она убеждена, что именно благодаря совместным усилиям и сплоченности украинцы смогут преодолеть все вызовы, которые стоят перед страной.

История Юлии вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Вы найдете ее по ссылке: https://bit.ly/4aebsRj

Архив музея содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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