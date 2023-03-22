"Мы догоним этих подонков и через 50 лет". Экс-советник МВД о трибунале для россиян

Российские военные совершили в Украине десятки тысяч преступлений, нарушающих все международные договоренности и понятия человечности. За свои поступки они обязательно должны понести наказание. В настоящее время открыто около 66 000 уголовных производств, и есть первые результаты, благодаря которым оккупантов можно будет привлечь к ответственности.

Как накажут военных преступников РФ

Соответствующие ведомства ежедневно получают множество справок об открытых уголовных производствах по преступной деятельности россиян. Десятки из них касаются изнасилований…

В последний раз, говорит Ростислав, в справках были свидетельства о том, что "наименьшей жертве россиянина было всего 4 месяца, а самой старшей - 82 года".

Но, несмотря на все задокументированные показания, создать трибунал над военными преступниками не так просто.

"Если коротко, есть два трибунала. Первый - это внутреннее следствие, и внешнее - для политического руководства и Международный уголовный суд (МКС - ред.) для исполнителей. По обоим у нас уже есть результаты. Не так быстро, как хотелось бы, поэтому что это достаточно сложно инициировать", - объясняет он.

После Второй мировой войны архитектура безопасности мира сложилась так, что инициировать создание трибунала может только Совет безопасности ООН. В его составе до сих пор есть Россия, которая имеет право наложить вето на предложение, которое ей не нравится.

Однако сегодня уже более 30 стран поддержали инициативу создания трибунала для РФ, говорит Ростислав.

"То, что мы видим эти разрушения, пыточные, массовые захоронения, - уже говорят. Мне кажется, что мир изменился после Бучи, и мы изменились. Если помните, до Бучи еще были определенные попытки переговоров. А после этого мы сказали: "Стоп, да как можно?" - комментирует Смирнов.

Он отмечает, что ключевое в этом процессе - то, что военные преступления не имеют срока давности.

"Мы сможем догнать этих подонков даже через 50 лет. Меч справедливости не всегда своевременный, но он точно приходит. Знаете, у меня есть такое внутреннее желание, чтобы эти животные всегда осматривались. Чтобы они жили с ощущением постоянной опасности, что их сейчас схватят или убьют. И мы для этого должны все сделать", - убеждает Ростислав.