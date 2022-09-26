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"Мы боремся за Украину": в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)

Новина українською →
Харьков, Понедельник 26 сентября 2022 20:18
"Мы боремся за Украину": в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото) В Харькове состоялось шествие ЛГБТ-сообщества (фото: instagram.com/kharkivpride)
Автор: Юлия Гаюк

25 сентября в Харькове прошел марш ЛГБТ-сообщества. Несмотря на то, что город продолжают обстреливать российские военные, шествие решили не отменять. Однако провести его организаторы решили в метрополитене.

Как происходило событие и обошлось ли без нападений на участников - смотрите в материале Styler.

Как прошел харьковский "МетроПрайд"

В этом году в традиционном марше равенства определенные изменения. По соображениям безопасности ходьба проходила в метро Харькова.

Участники начали свое движение со станции "Киевская" и завершили на "Майдане Конституции".

Таким образом "Прайд" побывал на всех трех линиях Харьковского метрополитена, посетил 10 станций и совершил два перехода.

&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)

&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)

Марш равенства в Харькове прошел в метрополитене (фото: instagram.com/kharkivpride)

"Мы - ЛГБТ+ украинки и украинцы. Мы активно участвуем в борьбе за Украину. Мы - полноценная часть украинского общества", - говорят участники.

Традиционные радужные флаги участники дополнили вышиванками и другой национальной атрибутикой.

&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)

&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)

Марш равенства в Харькове прошел в метрополитене (фото: instagram.com/kharkivpride)

Всю процессию сопровождала полиция. Активисты почти не выкрикивали лозунгов, за исключением "Слава Украине". Организаторы сообщают, что в общем обошлось без инцидентов, кроме нападения на мужчину в центре города.

"Он был в вышиванке и фотографировал большой флаг Украины, поэтому нападение могло основываться как на гомофобии, так и на украинофобии. Сейчас состояние здоровья участника удовлетворительное", - сообщили в KharkivPride.

Нужны ли сейчас марши?

Организаторы происшествия подчеркивают, что "ХарьковПрайд" - не праздник и никогда им не был.

Они также отмечают, что исторически Харьков борется с российскими нарративами и пропагандой, а гомофобия - как раз часть идеологии РФ.

&quot;Мы боремся за Украину&quot;: в харьковском метро ЛГБТ-активисты провели марш (фото)

Марш равенства в Харькове прошел в метрополитене (фото: instagram.com/kharkivpride)

"Харьков, ты заслуживаешь быть центром Европы и городом для подражания. Ты заслуживаешь быть свободным. Мы заслуживаем", - подытожили участники прайда.

Ранее мы подробно разобрались, есть ли в Украине проблема дискриминации.

Также сообщалось, что в Украине хотят разрешить ЛГБТ-парам усыновлять детей.

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метро ЛГБТ харков
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