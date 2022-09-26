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"Ми боремось за Україну": у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)

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Харків, Понеділок 26 вересня 2022 20:18
"Ми боремось за Україну": у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото) У Харкові відбулася хода ЛГБТ-спільноти (фото: instagram.com/kharkivpride)
Автор: Юлія Гаюк

25 вересня у Харкові пройшов марш ЛГБТ-спільноти. Незважаючи на те, що місто продовжують обстрілювати російські військові, ходу вирішили не скасовувати. Однак провести її організатори вирішили в метрополітені.

Як відбувалася подія та чи обійшлося без нападів на учасників - дивіться в матеріалі Styler.

Як пройшов харківський "МетроПрайд"

Цьогоріч традиційний марш рівності зазнав певних змін. З міркувань безпеки хода відбувалася в метро Харкова.

Учасники почали свій рух зі станції "Київська" та завершили на "Майдані Конституції".

Таким чином "Прайд" побував на всіх трьох лініях Харківського метрополітену, відвідав 10 станцій і зробив два переходи.

&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)

&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)

Марш рівності у Харкові відбувся в метрополітені (фото: instagram.com/kharkivpride)

"Ми - ЛГБТ+ українки та українці. Ми беремо активну участь у боротьбі за Україну. Ми - повноцінна частина українського суспільства", - розповіли учасники.

Традиційні веселкові прапори учасники доповнили вишиванками та іншою національною атрибутикою.

&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)

&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)

Марш рівності у Харкові відбувся в метрополітені (фото: instagram.com/kharkivpride)

Усю процесію супроводжувала поліція. Активісти майже не викрикували гасел, за винятком "Слава Україні". Організатори повідомляють, що загалом минулося без інцидентів, окрім нападу на чоловіка в центрі міста.

"Він був у вишиванці та фотографував великий прапор України, тож напад міг ґрунтуватися як на гомофобії, так і на українофобії. Наразі стан здоров’я учасника задовільний", - повідомили активісти KharkivPride.

Чи на часі проведення маршів?

Організатори події наголошують, що "ХарківПрайд" - не свято і ніколи ним не було.

Вони також наголошують, що історично Харків бореться з російськими наративами та пропагандою, і гомофобія - якраз частина ідеології РФ.

&quot;Ми боремось за Україну&quot;: у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)

Марш рівності у Харкові відбувся в метрополітені (фото: instagram.com/kharkivpride)

"Нумо, Харків, ти заслуговуєш бути центром Європи та містом для наслідування. Ти заслуговуєш бути вільним. Ми заслуговуємо", - підсумували на сторінці прайду в Facebook.

Раніше ми детально розібралися, чи є в Україні проблема дискримінації.

Також повідомляли, що в Україні хочуть дозволити ЛГБТ-парам всиновляти дітей.

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метро ЛГБТ харков
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