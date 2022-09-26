"Ми боремось за Україну": у харківському метро ЛГБТ-активісти провели марш (фото)
25 вересня у Харкові пройшов марш ЛГБТ-спільноти. Незважаючи на те, що місто продовжують обстрілювати російські військові, ходу вирішили не скасовувати. Однак провести її організатори вирішили в метрополітені.
Як відбувалася подія та чи обійшлося без нападів на учасників - дивіться в матеріалі Styler.
Як пройшов харківський "МетроПрайд"
Цьогоріч традиційний марш рівності зазнав певних змін. З міркувань безпеки хода відбувалася в метро Харкова.
Учасники почали свій рух зі станції "Київська" та завершили на "Майдані Конституції".
Таким чином "Прайд" побував на всіх трьох лініях Харківського метрополітену, відвідав 10 станцій і зробив два переходи.
Марш рівності у Харкові відбувся в метрополітені (фото: instagram.com/kharkivpride)
"Ми - ЛГБТ+ українки та українці. Ми беремо активну участь у боротьбі за Україну. Ми - повноцінна частина українського суспільства", - розповіли учасники.
Традиційні веселкові прапори учасники доповнили вишиванками та іншою національною атрибутикою.
Марш рівності у Харкові відбувся в метрополітені (фото: instagram.com/kharkivpride)
Усю процесію супроводжувала поліція. Активісти майже не викрикували гасел, за винятком "Слава Україні". Організатори повідомляють, що загалом минулося без інцидентів, окрім нападу на чоловіка в центрі міста.
"Він був у вишиванці та фотографував великий прапор України, тож напад міг ґрунтуватися як на гомофобії, так і на українофобії. Наразі стан здоров’я учасника задовільний", - повідомили активісти KharkivPride.
Чи на часі проведення маршів?
Організатори події наголошують, що "ХарківПрайд" - не свято і ніколи ним не було.
Вони також наголошують, що історично Харків бореться з російськими наративами та пропагандою, і гомофобія - якраз частина ідеології РФ.
Марш рівності у Харкові відбувся в метрополітені (фото: instagram.com/kharkivpride)
"Нумо, Харків, ти заслуговуєш бути центром Європи та містом для наслідування. Ти заслуговуєш бути вільним. Ми заслуговуємо", - підсумували на сторінці прайду в Facebook.
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