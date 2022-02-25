Українці масово записуються до територіальної оборони: офіційна інформація з областей

В Україні триває другий день спротиву російській агресії. Публікуємо добірку поточних новин від деяких обласних військових адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ОВА в кожному із міст.

Вінницька область. ЗСУ збили російську крилату ракету. "Слава ЗСУ", - прокоментував голова області Сергій Борзов.

Дніпропетровська область. Станом на першу половину дня жодного прориву ворожих військ, диверсій чи терактів, за даними ОВА, не відбулося.

Закарпатська область. Центри комплектування з самого ранку заповнені чоловіками, які прибули після оповіщення для проходження служби в територіальній обороні, повідомляє ОВА.

Запорізька область. Як повідомляє голова ОВА Олександр Старух, в обласному центрі триває облаштування оборонних споруд. На в’їздах до міста встановлюються конструкції, що не дозволять проїхати військовій техніці. Найбільша загроза для області, за словами Старуха, насувається з півдня. У Мелітополі, де тривають вуличні бої, зафіксовано влучення снарядів у житлові будинки. Уламками будівлі поранено чоловіка та дівчину 12 років.

Івано-Франківська область. При ОВА створюється інформаційний центр. Його завдання - виявляти та спростовувати фейки, оперативно повідомляти мешканців області про надзвичайні ситуації та розповсюджувати інформацію про діяльність ОДА та оперштабу, розміщення людей, які прибувають з зони бойових дій.

Кіровоградська область. Створюється центр для прийому біженців. За словами голови ОВА Марії Чорної, область вже отримала запит на розміщення 600 внутрішніх переселенців зі Сходу.

Львівська область. Як повідомляє ОВА, у Львові з ранку лунала сирена повітряної тривоги. Станом на 13:00 було дано відбій.

Миколаївська область. Голова ОВА Віталій Кім закликав мешканців області приєднатись до лав територіальної оборони.

"В нас є, чим воювати, ми отримаємо і зброю, і обладнання. Зараз їдуть вже до нас бронежилети, каски і таке інше, навіть РПГ", — зазначив Віталій Кім.

Одеська область. На дахах медичних закладів розмістили білі полотна з червоними хрестами. Це викликало тривогу в мешканців регіону. Але, як пояснює ОВА, розмістити їх доручив командувач оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук у відповідності до положень Женевських конвенцій та протоколів для них, згідно з якими об'єкт, маркований таким знаком, не може бути ціллю атаки.

Полтавська область. Мешканці масово записуються до тероборони мешканці Полтавщини. Центри комплектування працюють цілодобово.