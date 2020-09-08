У метро Києва страшний колапс: все зламалося, люди в паніці

В метро Києва стався страшний колапс вранці 8 вересня. У підземці не працювала пропускна система. Пасажири не могли доїхати на роботу, не розуміли що відбувається, а біля турнікетів шикувалися черги.

Так, згідно з повідомленням Telegram-каналу dtp.kiev.ua, зранку не працював e-Квиток і немає зв'язку з банком для оплати за допомогою NFC.

"По гучномовцю людей закликають скористатися наземним видом транспорту або раніше придбаними талонами. Біля кас і терміналів вишикувалися величезні черги", - сказано в повідомленні.

Колапс в метро Києва (фото: dtp.kiev.ua)

Пасажири, які опинилися сьогодні в такій ситуації, розповіли Telegram-каналу Київ Сейчас, що пасажирів у підсумку почали пускати безкоштовно.

Колапс в метро Києва (відео: YouTube)

"Сьогодні в підземці не працює нічого, QR-код та банківські картки геть. Людей в результаті безкоштовно пустили в метро", - йдеться в повідомленні.

На відео нижче показана черга на станції метро "Чернігівська".

Колапс в метро Чернігівська (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що у Києві побудують п'ять нових станцій в рамках проєкту метро на Троєщину.

Також повідомлялося, що метро на Виноградар буде з "родзинкою". На даху буде газон, а всередині - скляні панелі.