У метро Києва після збою можна знову сплачувати за проїзд карткою
Фото: у метро Києва можна знову сплачувати за проїзд карткою (Віталій Носач, РБК-Україна)
У метро Києва полагодили систему безконтактної оплати проїзду. У підземці знову можна сплачувати за проїзд банківською карткою.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Оплата в метро безконтактними банківськими картками та мобільними додатками працює у звичайному режимі. Пасажирам, у яких сьогодні не пройшла оплата, треба заповнити форму для перевірки транзакції: https://cutt.ly/qn5RHBQ, - йдеться в повідомленні.
Також у підприємстві просять попередньо перевірити стан рахунку, оскільки банки не надсилають повідомлень при автоматичному поверненні коштів.
Метрополітен також перепросив за тимчасові незручності.
Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, у метро Києва оплата проїзду банківською карткою та мобільними додатками не працювала.