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У метро Києва прокоментували чутки про подорожчання проїзду до 20 гривень

Київ, Четвер 28 січня 2021 11:29
У метро Києва прокоментували чутки про подорожчання проїзду до 20 гривень
У метро Києва розповіли про подорожчання проїзду (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Проїзд у київському метрополітені може збільшитися до 16-20 гривень вже в лютому. Таку інформацію озвучив зробив виконавчий директор Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко. У київському метрополітені відреагували на таку заяву і повідомили, що найближчим часом ніхто підвищувати вартість проїзду в підземному транспорті не має наміру.

Про це пишуть на сторінці в Facebook dtp.kiev.ua.

"Ми не заперечуємо, що колись київська влада може переглянути ціни на проїзд. Але зараз таких дискусій немає", – підкреслили в підприємстві.

Зазначимо, що у держадміністрації також повідомили, що чутки явно перебільшені й подібних планів про подорожчання у київської влади поки немає. За їх даними, для початку потрібно вивчити дані від транспортників, їх розрахунки та обґрунтування підвищення цін, провести слухання, після чого і приймуть рішення. На це піде мінімум два місяці.

До речі, замкерівник підприємства Наталка Макогон відповіла, що нічого не чула з приводу подорожчання проїзду в метро і навіть не знайома з Павленко, який першим заявив про подорожчання проїзду.

Як ми раніше писали, виконавчий директор Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко повідомив, що подорожчання проїзду в метро пов'язано з тим, що через пандемію коронавірусу пасажиропотік сильно скоротився і дохід від перевезень зменшився. Тому місцева влада почне перегляд тарифів вже в лютому.

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