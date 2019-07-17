У Києві зупинялось метро через падіння людини на колію

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Метро працює у звичайному режимі

Сьогодні о 8:10 пасажир впав на колії на станції "Олімпійська" у відсутності поїзда. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу київського метрополітену.

Зазначається, що через падіння людини рух поїздів зупинявся на 4 хв. На місці зараз працює поліція. Чоловік живий. Метро працює у звичайному режимі.

РБК-Україна писало, що це вже не перший випадок за цей місяць, коли людина падала на рельси у київському метрополітені. Нагадаємо, що минулого тижня був зупинений рух на синій гілці метро через таку ситуацію. Тоді були закриті 5 станцій метро. На станції метро "Оболонь" жінка впала на колію, вона померла.

Нагадаємо, в Києві частково обмежать рух біля станції метро "Дніпро" з 12 по 25 липня. Причини - ремонт транспортного вузла поблизу цієї станції метрополітену.

Зазначимо, що з понеділка, 15 липня, перші станція метро у Києві почали працювати без жетонів. З понеділка вестибюлі станцій метро "Нивки" (вихід до пожежної частини) та "Іподром" (вихід до Іподрому) перестали продавати та приймати жетони. Повне виведення жетонів з обігу в столичному метро відбудеться до 30 жовтня 2019 року