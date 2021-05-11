У метро Києва сталася НП: чоловіка відкачували небайдужі пасажири (фото)

У Києві в метро чоловікові раптово стало зле у вагоні поїзда, і йому надали допомогу небайдужі пасажири. Інцидент стався на станції "Почайна" сьогодні вдень.
Про це 11 травня передає видання Kyiv Media.
Очевидці також зробили фото. На кадрах видно, як чоловік середніх років, не літній, лежить на лавочці в підземці, біля нього медики екстреної медичної допомоги.
Також поруч стоять інші пасажири та співробітники метрополітену, які до прибуття "швидкої" відкачували чоловіка.
У Києві на станції метро "Почайна" чоловікові раптово стало зле (фото: kyiv.media)
Як пише "Сьогодні", чоловік, коли покинув вагон, сів на лавочку, а потім ліг.
У Київському метрополітені розповіли, що пасажир скаржився на велику втому. Говорив, що його не слухаються руки та ноги.
Його забрала бригада швидкої, щоб провести огляд і з'ясувати, що сталося з пасажиром.
Раніше повідомлялося, що у переході київського метро стався обвал - зі стелі підземки станції метро "Оболонь" впала частина бетонної конструкції.
Також ми писали про те, що нещодавно у метро Києва хулігани проломили голову українському військовому, на якого напали натовпом.