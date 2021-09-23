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Посилення карантину в Києві: величезний натовп і тисняву в метро показали на відео

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 16:28
Посилення карантину в Києві: величезний натовп і тисняву в метро показали на відео Фото: у метро Києва пасажири не дотримуються правил карантину (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

В Києві у день посилення карантину на станції метро "Арсенальна" утворилася величезна черга до турнікетів, ескалаторів та кас, і в певний момент між громадянами виникла тиснява і штовханина.

Про це 23 вересня передає "Київ зараз" у Telegram-каналі.

Також в мережі опублікували відео, на якому видно велике скупчення жителів столиці в підземці.

Також на кадрах помітно, що не всі пасажири дотримуються масочного режиму, а про соціальну дистанцію говорити взагалі не доводиться.

При тому, до речі, саме відсьогодні у всій Україні стали діяти посилені карантинні обмеження, що відповідають "жовтій" зоні епідеміологічної небезпеки. Крім того, за відсутність маски в громадському місці, в тому числі й у транспорті, передбачається штраф від 170 до 255 гривень.

На опублікованому сьогодні ролику зі столичної підземки видно, що громадяни повністю заповнили весь простір у вестибюлі від входу до турнікетів. Черга рухається дуже повільно.

При цьому автор відео повідомляє, що в метро кияни влаштували бійку через таку чергу, але кадри таку інформацію не підтверджують - на ролику громадяни поводяться спокійно.

Відео: у Києві на "Арсенальній" утворилася велика черга в метро

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як після закінчення локдауну в травні у метро Києва виникла небувала тиснява.

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