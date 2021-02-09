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У метро Києва з'явиться цікаве нововведення: про що повинні знати пасажири

Автор: Анна Шиканова

В метро Києва планують встановити майже триста камер відеоспостереження. Їх розмістять на перехідних, кінцевих і найбільш людних станціях метрополітену.

Як йдеться в повідомленні КМДА в Telegram-каналі, камери в київському метрополітені будуть потрібні для безпеки та фіксації дотримань правил карантину.

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Ці камери будуть розпізнавати обличчя пасажирів, а також перевіряти наявність масок. Доступ до відео з цих камер у співробітників правоохоронних органів.

"Доступ до відео з камер мають саме правоохоронці й використовують дані для пошуку людей, розкриття і запобіганню злочинів. Крім того, техніка буде служити для моніторингу дотримання вимог профілактичних і протиепідемічних заходів під час пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 75 камер будуть мати й додатковий інтелектуальний функціонал. Вони зможуть не тільки розпізнавати обличчя пасажирів, але і здійснювати термальний скринінг. Ще 90 камер будуть тільки з функцією розпізнавання осіб, а 140 камер будуть оглядовими.

На цей момент на станціях метро в Києві працює вже 195 камер і майже всі вони мають функцію розпізнавання осіб

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві міст Патона відреставрують і значно розширять його функції. У КМДА повідомили, що знову запустять трамвай.

А також розповідали про те, що у Києві відмовилися від будівництва трьох станцій метро.

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