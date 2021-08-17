ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У київському метро поліцейський врятував життя людині: пасажир став блідо-синього кольору

Новость на русском →
Київ, Вівторок 17 серпня 2021 12:56
У київському метро поліцейський врятував життя людині: пасажир став блідо-синього кольору Фото: у метро Києва поліцейський врятував людину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва поліцейський здійснив благородний вчинок. Він врятував життя людині, у якої стався серцевий напад.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook поліції Києва.

Все сталося на станції метро "Нивки". Різко одному з пасажирів стало погано. Поліцейський Максим Троценко провів серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора, навички щодо застосування якого отримав на курсах з надання першої домедичної підготовки.

Поліцейський Максим Троценко розповів, що на пероні він побачив людину в несвідомому стані, попередньо - з серцевою недостатністю.

"Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце і повільне дихання, тому відразу взяв стаціонарний дефібрилятор і почав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги. Реанімація тривала близько 20 хвилин, після чого чоловік прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики й госпіталізували хворого в лікарню", - розповів герой.

Лікарі підтвердили, що працівник поліції вчасно і правильно надав першу домедичну допомогу, що врятувало життя пасажира. Зараз чоловік перебуває в лікарні під наглядом медиків.

У київському метро поліцейський врятував життя людині: пасажир став блідо-синього кольору

Поліцейський врятував людину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Як ми писали раніше, в Херсонській області вбили поліцейського, який прибув на виклик.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро
LITE
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 17 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини