У метро Києва відзначилася молода дівчина: пила "біленьку" і запивала колою прямо у вагоні

У метро Києва вранці в понеділок, 30 серпня, попалася на відео пасажирка, яка абсолютно не соромлячись розпивала з пляшки прозору рідину, схожу на горілку.

"Сама п'ю - всіх запрошую? У Києві панянка трохи пригубила. У столичній підземці жінка просто "з горла" пила щось схоже на горілку", - підписані кадри.

На кадрах видно, що жінка відпиває прямо з "чекушки" відомої ТМ міцного алкоголю, а потім запиває це колою знову ж з пляшки.

"Можливо, жінка засмутилася цінами на канцелярію, збираючи дітей до школи, тому вирішила розслабитися. Невдалий початок тижня, проблеми в особистому або просто жінка проводить літо - невідомо", - жартують автори курйозного відео.

Відео: дівчина розпивала алкоголь прямо в метро Києва (vartovi.espreso)