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У метро Києва назвали собівартість поїздки: вище в кілька разів

Автор: Володимир Костирін

Тариф на проїзд в метро Києва в кілька разів нижче, ніж собівартість поїздки, встановлена в 2021 році та прописана у фінансовому плані, розповіла заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон.

Про це вона повідомила в ефірі "Громадського радіо".

Так, в керівництві столичної підземки вважають, що поїздка насправді повинна коштувати більш ніж удвічі дорожче, ніж зараз пасажири платять за користування метро - 8 гривень за проїзд.

"Цього року у нас прийнятий відповідно до процедури фінансовий план підприємства. На цей рік собівартість поїздки становить 20 гривень 5 копійок", - зазначила Макогон.

Вона наголосила, що мова йде не про тариф, а про собівартість метро.

Таким чином собівартість проїзду в метро вище за діючий тариф у 2,5 раза.

Макогон також звернула увагу на плани оновити вагонний парк, для чого збираються закупити 50 нових вагонів. Кожен вагон обійдеться для міського бюджету в 1 мільйон євро, а вся сума - 50 мільйонів - буде взята за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Всі нові вагони курсуватимуть на "зеленій" гілці метро, оскільки після відкриття двох нових станцій "Мостицька" і "Проспект Правди" в рамках продовження лінії від "Сирця" до житлового масиву "Виноградар" на цій гілці буде необхідно тримати графік курсування поїздів. Отримати вагони хочуть до відкриття цих станцій.

Нагадаємо, що запустити в експлуатацію нову станцію метро на Виноградар планують до кінця 2021 року.

Як повідомлялося, що нещодавно в КМДА розповіли, коли подорожчає транспорт у Києві.

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