В метро Киева - коллапс. Кто-то прячется от ракет, кто-то спешит на работу (фото)

Россия атаковала Украину ракетами 8 января утром. В результате масштабной воздушной тревоги в метро Киева образовался коллапс на некоторых станциях. Дело в том, что людей в подземке - очень много.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Многие в метрополитене прятались от российских ракет во время воздушной тревоги, а некоторым нужно было добираться на работу. Поэтому на нескольких станциях не было "где яблоку упасть".
На станции метро "Теремки" на перроне было очень плотно.
Украинцы на станции метро "Теремки" 8 января утром (Telegram/Труха Киев)
На станции метро "Минская" ситуация - аналогичная. Множество людей вы можете увидеть на видео.
На станции метро "Университет" было не так много людей, но украинцы сидели прямо на полу и на принесенных стульчиках.
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