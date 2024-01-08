В метро Киева - коллапс. Кто-то прячется от ракет, кто-то спешит на работу (фото)

Что творилось в метро Киева 8 января

Многие в метрополитене прятались от российских ракет во время воздушной тревоги, а некоторым нужно было добираться на работу. Поэтому на нескольких станциях не было "где яблоку упасть".

На станции метро "Теремки" на перроне было очень плотно.

Украинцы на станции метро "Теремки" 8 января утром (Telegram/Труха Киев)

На станции метро "Минская" ситуация - аналогичная. Множество людей вы можете увидеть на видео.

На станции метро "Университет" было не так много людей, но украинцы сидели прямо на полу и на принесенных стульчиках.

Люди на станции метро "Университет" (фото: apostrophe.ua)

Люди на станции метро "Вокзальная" (фото: apostrophe.ua)