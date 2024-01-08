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В метро Киева - коллапс. Кто-то прячется от ракет, кто-то спешит на работу (фото)

Фото: В метро Киева образовался коллапс (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Россия атаковала Украину ракетами 8 января утром. В результате масштабной воздушной тревоги в метро Киева образовался коллапс на некоторых станциях. Дело в том, что людей в подземке - очень много.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Что творилось в метро Киева 8 января

Многие в метрополитене прятались от российских ракет во время воздушной тревоги, а некоторым нужно было добираться на работу. Поэтому на нескольких станциях не было "где яблоку упасть".

На станции метро "Теремки" на перроне было очень плотно.

Украинцы на станции метро "Теремки" 8 января утром (Telegram/Труха Киев)

На станции метро "Минская" ситуация - аналогичная. Множество людей вы можете увидеть на видео.

На станции метро "Университет" было не так много людей, но украинцы сидели прямо на полу и на принесенных стульчиках.

Люди на станции метро "Университет" (фото: apostrophe.ua)

Люди на станции метро "Вокзальная" (фото: apostrophe.ua)

Как мы ранее писали, украинский блоггер проверил, сколько за 30 минут на Крещатике зарабатывает бездомный.

Читайте также, могут ли закрыть мост метро в Киеве.

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