ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У метро Харкова стався страшний скандал через маску: пенсіонер напав на хлопця (відео)

Харків, Четвер 13 серпня 2020 12:36
У метро Харкова стався страшний скандал через маску: пенсіонер напав на хлопця (відео)
У метро Харкова розгорівся скандал через маску (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Літній чоловік накинувся на хлопця через те, що той був без маски

У метро міста Харкова стався неприємний інцидент між двома пасажирами. Літній чоловік зробив зауваження молодому хлопцю за відсутність маски. Він висловив обурення тим, що молодий хлопець порушує карантинні правила, а це може призвести до інфікування інших пасажирів.

Відео інциденту в метро зняли на камери інші пасажири та розмістили відео в соціальних мережах. Літній чоловік накинувся на хлопця, який в метро пив каву. Він сидів поруч з пенсіонером і маски у нього не було.

"Ти на мене дихаєш своїм COVID-19!" – обурено висловився літній чоловік на адресу молодого хлопця.

Хлопець здивовано перепитав спочатку чоловіка: "Чого ви від мене хочете?", а потім знайшов інше місце у вагоні й пересів.

Варто відзначити, що скандали через порушення карантинних правил спалахують у транспорті дуже часто. Нещодавно ми повідомляли про те, що в Запоріжжі не пустили на рейс літака до Туреччини двох чоловіків. Основна причина – пасажири відмовлялися надіти маски перед посадкою в літак.

Також ми розповідали про те, що в Одесі в супермаркеті сталося справжнє побоїще через маску. Чоловік зайшов в магазин без маски, йому зробили зауваження, і полеміка на цю тему дуже швидко переросла в потворну бійку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України скандалкарантинмаска
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся