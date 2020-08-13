У метро Харкова стався страшний скандал через маску: пенсіонер напав на хлопця (відео)

У метро Харкова розгорівся скандал через маску (Колаж РБК-Україна)

Літній чоловік накинувся на хлопця через те, що той був без маски

У метро міста Харкова стався неприємний інцидент між двома пасажирами. Літній чоловік зробив зауваження молодому хлопцю за відсутність маски. Він висловив обурення тим, що молодий хлопець порушує карантинні правила, а це може призвести до інфікування інших пасажирів.

Відео інциденту в метро зняли на камери інші пасажири та розмістили відео в соціальних мережах. Літній чоловік накинувся на хлопця, який в метро пив каву. Він сидів поруч з пенсіонером і маски у нього не було.

"Ти на мене дихаєш своїм COVID-19!" – обурено висловився літній чоловік на адресу молодого хлопця.

Хлопець здивовано перепитав спочатку чоловіка: "Чого ви від мене хочете?", а потім знайшов інше місце у вагоні й пересів.

Варто відзначити, що скандали через порушення карантинних правил спалахують у транспорті дуже часто. Нещодавно ми повідомляли про те, що в Запоріжжі не пустили на рейс літака до Туреччини двох чоловіків. Основна причина – пасажири відмовлялися надіти маски перед посадкою в літак.

Також ми розповідали про те, що в Одесі в супермаркеті сталося справжнє побоїще через маску. Чоловік зайшов в магазин без маски, йому зробили зауваження, і полеміка на цю тему дуже швидко переросла в потворну бійку.